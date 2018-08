Milka Rodríguez está de regreso 'Pensando en voz alta'

¡Ay Shaneira! La negra más controversialde todo Panamá, Milka Rodríguez, está de regreso en redes sociales con sus análisis de la vida, #PensandoEnVozAlta y esta vez no fue un video, sino una historia de instagram donde habla incluso de algunos factores negativos de la fama.

"La fama es un arma de doble filo, si no sabes manejarla o no tienes la orientación correcta pasas a ser la burla de un país", agregó en un inició.

También habló de que generar negativo no trae paz, no trae amor abundancia o felicidad. Se vive aparentando película en la red social de Instagram, pero se pregunta cómo se sienten éstas personas cuando están solos en sus casas, cuando tienen que pagar, luz, agua y cable, pero no tienen un trabajo fijo, dependen de los canjes en TV e hizo énfasis que los canjes, no pagan en efectivo. ¡Que fuerte!

Para cerrar mencionó que llega un momento en el es hora de mirar hacia atrás y preguntarse qué uno tiene desde que inicie en la farándula, en ocasiones hay que comenzar de 0, aceptar que haz fallado y hasta pedir disculpas...