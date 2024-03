La casa de los famosos Colombia | El novio de Karen Sevillano llegó a la casa con un mensaje muy especial

Colombia/Las más de 50 cámaras que rodean La casa de los famosos Colombia, estaban a la espera de quien sería el próximo familiar que entraría en el juego “Congelados”, la nueva dinámica del Jefe en la que los concursantes deben quedarse paralizados sin importar lo que vean o escuchen.

La prueba se inauguró con la visita de Koral Costa, la esposa de Omar Murillo. Koral tuvo la oportunidad de ver a su esposo y conocer el lugar en donde ha estado conviviendo por aproximadamente 25 días, y, sin desaprovechar la oportunidad, la influencer dejo un mensaje de paz debido a los altercados que Omar ha tenido con algunos concursantes.

Para esta nueva visita, todos los participantes se encontraban entusiasmados, debido a que no tienen conocimientos de quien será el afortunado de recibir a un familiar cercano, aunque no lo puedan tocar o hablarle.

La sorpresa fue para Karen Sevillano, pues su pareja Neider García fue el que entró por la puerta de la casa, con flores y regalos en la mano.

“Pinchi”, como se le conoce de cariño al novio de Karen, sorprendió a la influencer caleña con unas palabras que nadie esperaba escuchar, pues Neider inició recalcando lo orgulloso que se sentía con la participación de Karen en el concurso, pero, también le hizo ciertos llamados de atención.

“Aquí siempre has sido vos sin ninguna careta, la verdad por delante, las verdades de frente, y también quiero que tengas muy en cuenta mi amor que la verdad se convierte en crueldad cuando carece de empatía. Usted aquí no vino a ser cruel con nadie, téngalo muy presente. Me encantaría que buscaras una mejor forma de expresar lo que sientes y decir lo que piensas, sin agredir a nadie", agregó el también creador de contenido.

Lo que ninguno de los compañeros de Karen esperaba, era escuchar Neider hablar sobre la complicada relación que está llevando su novia con Martha Isabel Bolaños.

“Respira profundo y luego le dices Martha no estoy hablando con usted, discúlpeme porque ya vi que te advirtió que allá afuera se ven y yo no me voy a meter, porque esa gente que quema incienso pega durísimo”, dijo Neider mientras abrazaba a Karen.

En estos últimos días, tanto Martha como la influencer han protagonizado agresivas discusiones, en las que se demuestra que su convivencia es de las más complicadas, y que ha empeorado desde que se dio el cambio de equipos, que afecto directamente a Martha, enviándola al mismo equipo de Karen.

Mediante insultos, ambas se han dejado claro que ninguna está dispuesta a ceder para concretar una convivencia pacifica, pero, muchos esperan que las palabras de Neider influyan en el comportamiento de Karen, para que el equipo amarillo encuentre la paz que tanto desean.