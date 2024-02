'No sé si pueda seguir' : ¿Qué participante de La casa de los famosos Colombia contempla retirarse?

Colombia/Las sorpresas en La casa de los famosos Colombia cada día hacen más eco, pues son cuatro las personas que se encuentran nominadas y corren el riesgo de salir eliminadas durante la primera semana.

Del otro lado de la balanza, Karen Sevillano y Miguel Melfi son los dos líderes, razón por la que hasta que se presente una nueva prueba, la dupla de famosos tiene que dormir en la misma cama.

¿Hay cansancio en La casa de los famosos Colombia?

Tan solo han pasado los primeros días del encierro en la casa más famosa del mundo y son varios los acontecimientos que ya ocurrieron. Por ejemplo, se dio la división en cuartos y, además, las estrategias son notorias.

Uno de los nominados es el actor Julián Trujillo, quien, a diferencia de lo que muchos pensaron, confesó que la estadía le está costando. El artista colombiano sostuvo una sentida conversación con Isabella Santiago y José Miel, y fue cuando no pudo ocultar su posición en La casa de los famosos Colombia.

“Extraño mi apartamento, mi espacio, mi perro… Soy muy radical, no sé si seguir o no, no me halló cuatro meses aquí”, expresó Trujillo dentro del cuarto del cielo" , expresó Julián a sus compañeros de cuarto.

¿Qué le pasa a Julián Trujillo de La casa de los famosos Colombia?

Como se hizo mención anteriormente, el actor Julián Trujillo, al parecer, no está del todo convencido siendo parte del reality en vivo. De acuerdo con el famoso, ha estado pensando en si seguir o no. No obstante, puntualizó que no se puede ir, pero que es raro todo lo que se encuentra experimentado.

A raíz de ello, Isabella Santiago comunicó que puede ser consecuencia de que hasta ahora están pasando los primeros días y, por ejemplo, las emociones van de un lado para el otro.

Finalmente, se hizo mención de que todo se trata de saber controlar las situaciones, mucho más porque cabe recalcar que los 22 participantes, si bien es cierto que algunos se conocen entre sí, no habían vivido antes juntos, lo que implica adaptarse a nuevas dinámicas.

*Con información de RCN, Colombia*