¡Que se preparen! La Sra. Dezdy llegó antes que Miguel Melfi a ‘La casa de los famosos Colombia’

Colombia/A tan solo pocos días de que el mundo descubra la vida cotidiana de 22 estrellas del espectáculo en La casa de los famosos Colombia, se han dejado ver algunos avances sobre el lugar y los participantes que se adentraran en una aventura polémica. Panamá no se podía quedar atrás y el talentoso cantante panameño Miguel Melfi hace parte no sólo de la cuota musical, sino también de la cultura extranjera que estará presente y, aunque sabe que no está en su territorio, sabe que lo va a dar todo por llegar lejos hasta ganar.

Aunque, antes de que Miguel pise la casa, alguien se adelantó y quiso darles un vistazo a las instalaciones ubicadas en Bogotá, Colombia. Hablamos de nada mas y nada menos de Dezdy Ninoshka Pérez Hilton, o como la conocemos a nivel nacional, la Sra. Dezdy.

Con tacón alto, pisada firme y su actitud arrolladora que tanto la caracteriza, llegó a La casa de los famosos Colombia para traernos los mejores datos de esta experiencia que inicia el 11 de febrero por la pantalla de TVN. La Sra. Dezdy, acepto el reto de 24 horas dentro de la casa, para vivir la experiencia personalmente. También, tuvo la oportunidad de compartir con Carla Giraldo y Cristina Hurtado, las dos presentadoras encargadas del proyecto.

En su paso por la casa, La Sra Dezdy estará sin comunicación telefónica y su celular quedará retenido durante las 24 horas que permanecerá sumergida en la experiencia. Cabe resaltar que, este reto es el que vivirán todos los participantes por varios meses, alejados del mundo exterior, su familia, trabajos y cualquier tipo de conexión con el mundo y sus vidas cotidianas. Y, por si fuera poco, siendo observados durante todo el día mediante varias cámaras que darán señal mediante la app de VIX y todas las noches por el canal de TVN.

Para permanecer en la competencia, al parecer, no basta con ser inteligente y hacer estrategias que ayuden a llegar al premio, es por esto que enviamos a La Sra. Dezdy, una mujer llena de virtudes, que esperamos nos traiga toda la información necesaria de La casa de los famosos Colombia, la cual empieza de manera oficial el domingo 11 a las 8:00 pm.