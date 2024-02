El primer beso de ‘La pupuchurra’ en La casa de los famosos Colombia ¿Quién fue el afortunado?

Colombia/Cupido está tocando la puerta de La casa de los famosos Colombia y se han empezado a crear nuevas historias de amor entre los concursantes. Muestra de ello, la reconocida actriz Martha Isabel Bolaños, se ha visto muy cercana a su compañero de habitación Juan David Zapata, con quien protagonizó un momento muy íntimo en el baño de la casa.

Cabe recordar que, Juanda se vio la primera semana muy cercano a Isabella Santiago. Incluso, ambos concursantes habían hablado sobre sus gustos físicos en el amor, lo que supuso un coqueteo entre ambos.

Isabella, que es compañera de Martha en la habitación Cielo, ya había mencionado en varias ocasiones su gusto por el joven paisa, insinuando sus intereses por conocerlo mucho más allá del programa, pues le atraía su físico y su personalidad.

Lo que nadie se esperaba era que Juanda pusiera los ojos, en la actriz de Betty “La fea”, y de un momento a otro, comenzara a “tirarle los perros”, diciéndole que tenía el mejor cuerpo de la casa y recalcando sus cualidades femeninas.

Juan David, anteriormente le había expresado a sus compañeros la admiración que le tenía profesionalmente a Martha Isabel, pero, pareciera que tal sentimiento se está convirtiendo en una atracción mutua. Pues esto se confirmó con el intenso momento que los concursantes vivieron en el baño.

Mientras Martha Isabel se dedicaba a limpiar los baños de la casa, su compañero decidió hacerle compañía. Acto seguido, la actriz colombiana le solicitó ayuda para ponerse una mascarilla que la protegiera de los fuertes olores de los desinfectantes. Y, de un momento a otro, mientas Juanda la ayudaba, se fue acercando un poco más hasta que logró darle un beso.

Aunque había una mascarilla de por medio, el gesto de Juanda sorprendió a Martha, pero no pudo negar su gusto, y en respuesta a ello se quedó quieta esperando cualquier otro movimiento. En la entrevista a solas que la actriz hizo en el confesionario, recordó el momento tan especial diciendo: “Estoy abierta a lo que pueda pasar, si veo verdaderas intenciones de su parte, no me voy a negar la oportunidad”.