El último beso de Nataly Umaña y Miguel Melfi ¡Así fue su despedida!

Colombia/Una noche llena de emociones fue la se vivió en La casa de los famosos Colombia con la sexta gala de eliminación, en la que sorpresivamente la participante con menos votación fue Nataly Umaña. Lo que significó su salida directa de la competencia gracias a la votación del público.

Los televidentes tenían la tarea de eliminar a un participante que se encontraba en la placa, entre ellos: Miguel Melfi, Pantera, Julián Trujillo y Nataly Umaña. Y, a muchos, se les hizo realidad la petición, pues la relación que la actriz mantuvo con el panameño dentro de la casa causó miles de críticas, ya que era de conocimiento público su matrimonio de 11 años con el actor Alejandro Estrada.

La primera persona en obtener la salvación fue Julián Trujillo, con una votación a favor de 43.71%. De manera consecutiva, Pantera fue el famoso en quedar fuera de riesgo, pues el apoyo del público le dio la salvación con un porcentaje de votación de 32.63%, lo que significó el segundo lugar de las votaciones.

En la sala, Nataly Umaña y Miguel Melfi se encontraban esperando la sentencia final. Y, por obtener el porcentaje más bajo, La actriz fue la que abandonó la competencia.

El panameño obtuvo un porcentaje de 12.56% a comparación de Nataly, quien salió por tener la puntuación más baja con un 11.10%, lo que representó el disgusto de los televidentes.

En la habitación del pánico, Miguel Melfi y Nataly Umaña tuvieron la oportunidad de darse un último beso y abrazo, que pudo haber sido el fin de la historia de amor más polémica que ha surgido en la casa. Antes de despedirse, Nataly le susurró al oído a Miguel: "Disfrútatelo y juega, tienes que estar tranquilo"

Con estas palabras, Miguel regresó a la casa y Nataly se vio obligada a salir a la vida real, en la cual se encontraba Carla Giraldo esperándola para darle la bienvenida a su mundo cotidiano.

La salida de Nataly estuvo llena de preguntas sin respuesta, y, en la transmisión exclusiva de VIX, la exparticipante confesó que el siguiente paso es dejar que su esposo sea feliz y libre, llegar a su casa y afrontar las consecuencias de sus actos, sobre todas las cosas.

En el After Show, la actriz también confesó que su salida no significaba el regreso con Alejandro Estrada y que tampoco estaría a la espera de Miguel Melfi, pues tenía claro su felicidad y sus propósitos luego de la competencia, los cuales no involucraban relaciones amorosas.

Todos los seguidores de esta historia se encuentran a la expectativa del divorcio de Nataly, esto luego de que Alejandro ingresara a la casa, con el fin de devolverle su anillo de matrimonio a la actriz. Una situación que dio paso a las críticas sobre la participación de Nataly dentro de La casa de los famosos Colombia.