Colombia/En la gala del domingo, la actividad del posicionamiento suele ser uno de los momentos más estresantes para todos los famosos, quienes se ven en la obligación de enfrentarse a uno de sus compañeros para exponer las razones por las cuales considera, debe salir de La casa de los famosos Colombia.

Los participantes que estaban en la placa de nominados semanal eran: Nataly Umaña, Ornella Sierra, José Miel, Juan David Zapata e Isabella Santiago. Luego de unas reñidas votaciones, el famoso que menos apoyo recibió de La casa de los famosos Colombia fue José Miel.

Por esta razón, el cantante salió de La casa de los famosos Colombia. Como es costumbre, los eliminados tienen el deber de nominar a alguien. Porque es una persona que le parece “hipócrita”, José Miel nominó a Nataly Umaña y, por lo tanto, es la primera participante en quedar en riesgo esta semana.

Durante la Gala de eliminación, Pantera consideró que, de los cinco nominados de la semana, el que debía salir era Juan David Zapata, según él, porque perdió el foco de la competencia. “Me posicionó frente a ti porque ya no veo a un competidor. Esa alma se fue; en las pruebas te rindes. Te has enfocado más en otras cosas, que en competir y espero que, si regresas, quiero ver a ese Juanda del principio, que, cuando perdía se ponía bravo. Ahora no lo veo”, dijo Pantera.

Juan David Zapata tomó el comentario de Pantera de la mejor forma y le dijo que en la próxima prueba iba a dar lo mejor de sí mismo y así ganar.

En el Posicionamiento, la persona que más recibió votos de sus compañeros fue Isabella Santiago, pero recordemos que no está en las manos de los integrantes de La casa de los famosos Colombia decidir quién saldrá del reality, sino que es el público el que vota por su integrante favorito para evitar que sea eliminado.

*Con información de RCN, Colombia*