Ciudad de Panamá, Panamá/Una temporada de cambios viene llegando a La casa de los famosos Colombia, pues en un "Loft secreto", permanecen 8 nuevos famosos a la espera de ingresar a la competencia esta semana. Para que eso suceda, los televidentes son los encargados de votar por su favorito, y darle la oportunidad de ser parte de esta experiencia.

Sin embargo, los 14 participantes que han permanecido por dos meses dentro de la casa, no están enterados de que pronto 4 nuevos compañeros llegarán para convivir con ellos, y darle un giro a la competencia.

Estos nuevos retadores, han tenido la oportunidad de ver desde a fuera el comportamiento de sus posibles vecinos, y, muchos de ellos, ya tiene un opinión sobre las estrategias que han usado los jugadores.

Muestra de ello, la famosa Tania Valencia, le mencionó a sus nuevos amigos en el loft que, si bien es cierto que Karen y La Segura han construido una fortalecedora unión en La casa de los famosos Colombia, Sevillano tiende a ser una participante que “roba energía”. Pero eso no es todo, Valencia recordó el día de la dinámica de las cartas, cuando Karen le escribió a La Segura; sin embargo, no le pareció buena la actitud que después tomó la influencer caleña.

"Fue muy inconsciente en demostrar que es superior. Cuando sale Diana y lee su carta, es físicamente real, la reacción de Karen, si somos amigas, la envidia se manifiesta de dos formas; ya sea que me muestras lo que me hace falta o por eso te admiro, te respeto y me inspiras”, según Tania Valencia.

En la misma corriente de ideas, la también exreina de belleza criticó que cuando Diana Ángel le leyó la carta a La Segura, Karen Sevillano estuvo “mirando a todo el mundo”. Entonces, desde su análisis, son “cositas” con las que Valencia no está de acuerdo con Sevillano.

Nanis Ochoa tampoco se quedo atrás, y mostró estar de acuerdo con la que ahora es su compañera en el loft secreto. Según ella, La Segura es un títere de Karen, y debería brillar por luz propia.

*Con información de RCN, Colombia*