Colombia/El confesionario reunió al actual team infierno de La casa de los famosos Colombia, para realizarles una entrevista sobre su convivencia de equipo, y, lo que comenzó siendo un divertido momento, terminó en una desagradable pelea entre Sandra Muñoz y Martha Isabel Bolaños.

Las diferencias entre Martha y Sandra son notorias. Hace un tiempo, las dos hablaron para limar asperezas, pero eso quedó en el olvido y nuevamente tuvieron una disputa.

Sandra intentó quedar "en paz" con Martha, pero la caleña le confesó que su mala vibra siempre la sentía y no le parecía nada sincera su personalidad, por lo que prefirió simplemente ignorar su presencia dentro de la casa.

Mientras se encontraban en el confesionario de La casa de los famosos Colombia, hablando de las decisiones del nuevo líder Camilo Díaz, Sandra se quejó de Martha y fue cuando inició la interminable discusión. Actualmente, una de las principales razones que está causando molestias dentro de la casa, ha sido el "palo santo" que Martha prende para "alivianar sus energías con el humo".

Pero, olor de estos objetos según comentan varios participantes, se concentra en la habitación y no los deja respirar en paz. Karen Sevillano ha sido una de las concursantes que alzó su voz con Martha para mencionarle su molestia por el ritual que practica, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que Martha continúe con sus creencias.

Ahora, Sandra se quejó del mismo tema, ya que es la encargada de la cocina y Martha pasó por el lado de los alimentos con su vela encendida.

“Lo que pasa es que vos piensas que es en contra tuya… Empecé en la sala, ni siquiera me metí en la cocina, por respetarte el espacio", comentó Martha Isabel.

No obstante, Sandra refutó que no pasa nada, pero que cuando ella haga algo que a la actriz no le guste deberá aguantarlo. En el cuarto del Infierno se hizo una guerra de almohadas, la cual no fue del agrado de Martha Isabel Bolaños porque el juego se dio en la noche. Conjuntamente, la actriz aprovechó para quejarse de Sandra Muñoz debido a que, según ella, no respeta el sueño; chancletea mucho y hace ruido.

Lo anterior fue un factor más que se sumó a la discusión. Por ende, Sandra añadió que ella es de las primeras que se acuesta a dormir en La casa de los famosos Colombia, así que no estuvo de acuerdo con Martha.

Finalmente, la ‘Pupuchurra’ argumentó que ella trata de hacer el menos ruido posible, entrando al cuarto y cerrando la puerta con cuidado. Lo cierto de todo es que, prácticamente, la tregua entre Muñoz y Bolaños se fragmentó.