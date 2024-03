El "Team Papilla" de La casa de los famosos Colombia, cada vez más se va desintegrando debido a los desacuerdos de la competencia. Ahora, fue la caleña Sandra Muñoz quien decidió "pedir respeto" a sus compañeros para detener los chismes en los que inconscientemente se ha visto envuelta.

Aunque desde el inicio del programa, Sandra Muñoz ha sido cercana a Karen Sevillano y La Segura, las dos tuvieron una discusión, pues a la caleña no le gusta la manera en la que Muñoz le habla. “¡Yo jamás te he hablado mal, pero tú sí estás acostumbrada a hacerlo!”, le reclamó la creadora de contenido.

Toda la discusión se dio por un chisme que estaba rondando en la casa sobre Omar Murillo e Isabella Santiago. A pesar de que La Segura ama contar “galones” en La casa de los famosos Colombia, dejó claro que nunca habla mal de sus compañeros cercanos a sus espaldas y tampoco los involucra. “Tú eres mi compañera y por eso no hablé de ti”, dijo Natalia Segura.

Sin embargo, para Sandra, su compañera no solo cuenta lo escucha, sino que lo exagera. "Yo estoy muy vieja para venir donde ustedes todo el tiempo y traer cuentos de aquí para allá. Yo no como de Segura y no soy un lleva y trae", mencionó la actriz dirigiéndose a todos sus compañeros del equipo amarillo.

Este nuevo enfrentamiento entre las famosas ha confirmado la teoría que muchos de los participantes tienen sobre la influencia de Martha Isabel e Isabella Santiago con Sandra. Pues, desde hace varios días, a la caleña se le ha visto desarrollar una fuerte amistad con sus contrincantes, cosa que ha incomodado al team Infierno.

Ahora, Sandra y La Segura se encuentran indispuestas por los chismes que corren en la casa más polémica de la televisión, por un lado, la actriz se defienden en que esa no es una buena estrategia para ganar. Y, por el otro, la influencer dice estar en todo su derecho de hablar y contar lo que le parezca conveniente.