Colombia/La gala de nominación es una de las noches más estresantes para los famosos, quienes se ven obligados a ubicarse en el centro de la terraza y llamar a algún contrincante, para decirle las razones por las que debería estar en riesgo de eliminación.

Han pasado 18 días en total desde que 21 famosos se atrevieron a dejar toda su vida cotidiana a un lado, y sumergirse en una experiencia que los reta a pasar 4 meses alejados de sus seres queridos, celulares y el mundo exterior como tal.

En estas semanas, el Cielo y el Infierno han empezado a consolidar sus estrategias y por más que luchen por trabajar en conjunto, los Cara a Cara siempre intentan sacar la versión más sincera de los jugadores.

Esta nueva gala mostró como los concursantes ya han cazado algunas rivalidades y forjado amistades, es el caso del cuarto Azul, a quienes se les ha visto pelear por las diferentes estrategias que cada integrante tiene, pues ninguno se ha puesto de acuerdo como equipo para ninguna actividad, lo que les ha representado perder todos los retos que se han jugado hasta el momento.

Por otra parte, el equipo Infierno también pasa por un momento fuerte. Y la razón es, el actor Omar Murillo. Desde la segunda semana, Omar ha empezado a marcar una cierta distancia con su equipo, recordando que votará siempre a conciencia y de corazón, aunque pertenezca a un team en concreto.

La actitud del actor, ha empezado a generar diferencias dentro del cuarto amarillo, pues, Natalia Segura, Karen Sevillano, Miguel Melfi y otros integrantes, han empezado a discutir entre ellos, por defender las alianzas que estaban establecidas desde el primer día.

El reciente cara a cara reafirmó las estrategias que cada concursante tiene. Por su parte, el panameño Miguel Melfi tenía la posibilidad de tener dos nominaciones en su poder. Por un lado, un enfrentamiento como participante, y por otro, un señalamiento como líder que tiene el poder de situar en la placa a otro jugador.

El primer voto de Miguel resultó ser para Beto Arango, y, aunque no dio una razón concreta, le aseguro a su compañero que era una decisión al azar, ya que no sabía por quién votar. Finalmente, el panameño hizo una jugada especial y termino posicionando en la placa a Julián Trujillo, argumentando que su voto había sido netamente por escuchar a sus compañeros, quienes no están conformes con la presencia del jugador dentro de la competencia.

Conforme pasaba la noche, la mayor parte de votos se la llevó el actor Beto Arango, entrando por segunda vez a la placa y sintiendo el riesgo de eliminación.

Siendo así, la placa de nominados terminó de la siguiente manera: Alfredo Redes, Beto Arango, y Julian Trujillo.