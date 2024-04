Colombia/La espera terminó y un nuevo integrante llegó a la casa de los famosos Colombia luego de haber pasado dos días en un "Lof Secreto". El público decidió mediante las votaciones virtuales, que debería ser Juan Camilo Pulgarín y su personaje "María José", el desafiante indicado para entrar a esta experiencia, la cual lleva dos meses alejando del exterior a los participantes y exponiendo su vida cotidiana las 24 horas del día.

En la gala principal, Cristina Hurtado y Carla Giraldo anunciaron que, en total, se recibieron más de 2 millones de votos apoyando a los aspirantes que se encuentran en el loft de los famosos, de los cuales más del 30 % lo obtuvo Juan Camilo Pulgarín, quien es conocido en redes sociales por su personaje "María José".

Luego del anuncio, Juan Camilo se personificó y entro en la piel de María José, una joven paisa que sufre porque un día le cortaron mucho su cabello, y casi "queda calva". Antes de su entrada a La casa de los famosos Colombia, el Jefe les ordenó a los participantes quedarse congelados y, en ese momento, ingresó el nuevo habitante de la competencia. Lo primero que hizo el nuevo participante fue dirigirse a la sala, donde se encontraban la mayoría de sus compañeros.

Cuando los famosos se descongelaron, se acercaron con alegría a saludarlo, le dieron la bienvenida y lo integraron en el grupo; sin embargo, fue evidente su afinidad con Karen Sevillano, La Segura y Juan David Zapata, a quienes conoce desde antes.

Basado en esto, el Jefe le pidió a Karen que presentara a su nuevo compañero, lo que hizo que la caleña comenzara a decir: " Este es Juan Camilo, o bueno, María José. Es taciturna, vegetariana, animalista sufre porque casi que la dejan calva un día"

Juan Camilo, quien se encontraba al lado de Karen, comenzó su presentación siendo muy sincero, y recaló que esta de acuerdo con que a muchos no les de alegría su entrada a la competencia, pues es consiente que ya llevan dos meses en la competencia.

"A mi la verdad me daría rabia si veo entrar a un nuevo, pero era una oportunidad que no podía desaprovechar, y entiendo la situación pero ahora somos compañeros y no queda más que pasarla chévere", dijo Camilo.

¿Quién es Juan Camilo Pulgarín?

Tiene 28 años y proviene de una familia humilde, nació en uno de los barrios más peligrosos de Medellín. Su infancia estuvo marcada por la tragedia, ya que perdió a sus dos mejores amigos debido a la violencia en su colegio. Su vida dio un giro cuando descubrió las redes sociales durante su tiempo en la universidad. A través de diversos personajes, encontró una nueva forma de expresarse, algo que su timidez le impedía.

El personaje icónico de María José surgió cuando se puso una peluca y al verse reflejado en el espejo, recordó a su mejor amiga. Desde entonces, su vida cambió, pero a pesar de la fama, ha mantenido su humildad.

En el loft se encuentran todavía: Sebastián Tamayo, Miguel Bueno, Tania Valencia, Nanis Ochoa, Catherina Mina, Sebastián González y Dios Paz, a la espera de ver quien será el próximo afortunado de ingresar a la competencia, pues quedan 3 cupos.