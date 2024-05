Colombia/Antes de su ingreso oficial gracias a la votación del público, Sebastián González tuvo que estar por unos días con otros siete participantes en el "loft", un lugar secreto en el que permanecieron varios retadores esperando la oportunidad de ingresar a La casa de los famosos Colombia. Allí, todas las personas debían ganarse, en una semana, el corazón de los espectadores que los veían para que los dejaran entrar a la competencia.

El Jefe de La casa de los famosos Colombia les dejó claro a estos participantes que iban ingresando con los votos del público la importancia de no hablar de más. Ninguno podía hablar de lo que había visto en redes sociales sobre los demás participantes. Además, tampoco podían decir que habían convivido juntos en el "loft".

En la tarde del sábado, los participantes vieron una película, protagonizada por ellos mismos, en la que salieron a la luz, momentos especiales, charlas incomodas y algunos comentarios sobre los competidores. Una de las revelaciones más impresionantes para los participantes fue que Sebastián González ya conocía a los otros participantes del equipo "Infiltrado": Tania Valencia, Nanis Ochoa, Camilo Pulgarín y Miguel Bueno.

Lo anterior, no era de conocimiento público, pues para aquel entonces, todos habían acordado no contar este secreto para no crear divisiones o primeras impresiones negativas.

“Se destaparon muchas cosas que nosotros venimos sospechando desde hace un tiempo. Jugaron con nuestra mente. Me quedo con un sabor amargo porque en el equipo ‘Galáctico’ hay personas que son buenas actuando”, dijo Miguel Melfi sobre lo que vio en la película.

Por su parte, Sebastián González señaló que él pensaba que en ningún momento iban a descubrir la existencia del "loft secreto" ni lo que habían conversado allí.

“Sentía que cargaba con ese peso de cosas. Sé que me puede jugar un poco en contra porque ahora piensan que nunca he sido leal o sincero”, comentó el competidor.

También, la película permitió ver los niveles de desconfianza que se tienen cada uno de los famosos. Muestra de ello, quedo grabada una conversación entre los "Galácticos", en donde criticaron el tema de las estrategias empleadas por uno de sus cabecillas, Julián Trujillo.