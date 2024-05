Colombia/El "juego de las etiquetas", se presta como el escenario perfecto para que los participantes de La casa de los famosos Colombia, puedan catalogar a sus contrincantes con frases que describan la personalidad de cada uno.

Cuando resultaban estar 22 personas dentro del recinto, sin duda alguna la distribución de los cintillos con "defectos", se veía repartida. Pero, ahora que solo quedan ocho concursantes, la convivencia se vuelve más difícil y es inevitable no convertir las amistades en alianzas.

El dueño de la casa, que se caracteriza por ser el creador de actividades que generen polémica, resonó las bocinas en el interior, anunciando que una nueva dinámica se acercaba. El juego de las etiquetas llegó, para darle una nueva vista a las rivalidades que rondan los pasillos.

Pero, hubo un cambio en la actividad, pues esta vez, cada famoso anotó la cualidad o el defecto que consideraban deberían poner en los tableros con la foto de cada participante.

Sin duda alguna, Ornella Sierra ha sido una de las participantes de La casa de los famosos Colombia que ha logrado encajar bien con una gran parte de los integrantes. Desde el inicio del programa, la costeña ha iluminado a sus compañeros con su personalidad, risa y, por qué no, llantos.

Es por esto que, al iniciar la actividad, a pesar de que Sierra sea "Papillente", Martha Isabel Bolaños reconoció que la creadora de contenido es una gran persona. De hecho, cuando la "influencer" llegó al "loft" del exilio, Bolaños se mostró aliviada por su presencia.

“Siento que eres una mujercita muy especial. Me gusta tu energía. Sabes que me declaro tu fan, reconozco tu talento, tu creatividad y tu forma de convivir. He llegado a la conclusión de que tienes una energía muy bonita”, aseguró ‘la actriz de "Betty, la fea".

De hecho, la única persona que halagó a uno de sus oponentes no fue Martha Isabel Bolaños, sino que también Miguel Melfi le dijo a Julián Trujillo que era una persona muy interesante, con la que se puede hablar sobre diversos temas. Por su parte, Pantera le dijo a Julián y a Sebastián que son personas decentes en La casa de los famosos Colombia.