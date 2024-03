Colombia/Isabella Santiago se convirtió en la nueva líder de La casa de los famosos Colombia luego de ganar la reciente prueba de liderazgo, lo que significa que, para esta semana, tendrá ciertos beneficios los cuales no pretende desaprovechar. Ya esta sería la segunda ocasión en la que la venezolana tiene la oportunidad de ser la protagonista de la casa y armar estrategias a su conveniencia.

La primera decisión que tomó en su nuevo papel, tuvo que ver con Juan David Zapata, pues la actriz tenía el derecho de elegir a un concursante para compartir la habitación del líder. Sorpresivamente, Isabella en un acto de "reconciliación", decidió escoger al joven paisa, con quien últimamente había tenido varias peleas al punto de llegar a nominarse mutuamente.

Actualmente, Juan David sostiene una relación con la actriz Sandra Muñoz, la cual ha dejado claro que Isabella tiene intensiones diferentes con su pareja, debido a que la ha visto en varias ocasiones muy cerca a Juanda, lo que a generado distintas teorías de la "amistad" que mantienen ambos.

En cuanto Sandra escuchó la decisión, le fue imposible ocultar el inconformismo y la frustración. Luego, se sentó a hablar con los participantes más allegados a ella y fue cuando dio a conocer cada uno de los pensamientos que tiene al respecto.

“Pudo haber escogido a otro amigo… Fue por joderme, no existe otra razón. Porque una mujer no lo hace, eso yo no lo hago, jamás me pasa por la cabeza”, señaló la modelo colombiana.

Pese a que Sandra se ha mostrado como una de las mujeres más fuertes del reality, le fue imposible esconder las emociones que le provocó la situación, y, en una charla con su grupo de amigos, la famosa comenzó a llorar por la molestia que le causaba pensar que Juan David debía dormir con Isabella.

Aunque, Sandra hizo mención de la imagen que tenía como mujer sobre su compañera, pues se negaba a aceptar que alguien de su mismo genero fuera capaz de hacerle eso sin pensar en lo mucho que afectaría su relación.

“Como mujer, uno cómo hace eso… lloro, pero por ella, cómo una mujer le haría algo así a otra mujer, cómo no se pone en el lugar de otra mujer, respétese a ella y respete a otra dama… Feo, demasiado feo que una mujer se preste para semejante bajeza, es una bajeza”, argumentó Sandra Muñoz

Así las cosas, a la colombiana le afecto visiblemente que Isabella hubiese elegido a Juan David y no a otro participante, ya que horas antes se había sentado a hablar con la actriz venezolana y habían quedado en buenos términos. Adicionalmente, Muñoz aclaró que el inconformismo como tal “no es por hombres”, sino por el comportamiento de Isabella. Además, tampoco creyó que la actriz se hubiese equivocado a la hora de tomar su decisión como líder.

*Con información de RCN, Colombia*