Colombia/En estos famosos, La casa de los famosos Colombia, se encuentra en racionamiento de agua, debido a la situación que se estaba viviendo en el país vecino debido a los cambios climáticos. En solidaridad con Bogotá, que es la ciudad donde está ubicada la residencia, el Jefe ha solicitado a los famosos, entrar en un uso considerable de agua.

Para dicho racionamiento, el dueño de la casa, les envió a los famosos unos relojes de arena contabilizadores de 3 minutos, tiempo en el que cada jugador tendrá la oportunidad de darse un baño.

Pese a las advertencias y condiciones, Mafe Walker incumplió la solicitud de ahorro del Jefe, y las cámaras la captaron bañándose por más de 20 minutos, varias veces en el día. En reacción a esto, el Jefe aplicó una consecuencia grupal como método de aprendizaje, pues los famosos quedaron sin bañarse durante 24 horas, con el fin de recuperar los litros de agua que su compañera había malgastado.

No pasó mucho tiempo para que la famosa buscara una solución, y más pronto que nunca, Mafe decidió volver a hacer uso del agua pero, desde el jacuzzi. La concursante pasó media mañana metida en la zona de relajación, para seguir haciendo uso del agua. Pero, eso no fue todo, pues a las duchas no estar disponibles, los lavamanos fueron su segunda víctima.

En respuesta a estas acciones "graves", el Jefe le solicito a Walker dirigirse al confesionario, para entender su uso desmedido, a lo que la participante comenzó a decir: "Amores, yo soy energía que transmite mediante agua varias frecuencias, cuando amanezco baja de nota, hago contacto con el agua para recuperar la energía pues viene de las montañas y es una fuente".

También, Mafe contó que se suele bañar dos veces al día, como una persona normal, solo que ve al recurso del agua como una manera de conexión vibracional con la naturaleza.

Aunque la ideología de Mafe se vio interpuesta a sus acciones, el Jefe prefirió darle una segunda sanción, pues otros participantes se quejaron de verla haciendo uso inapropiado del recurso. En consecuencia, Mafe no podrá jugar en la prueba de salvación en el capítulo del sábado, y, como se encuentra en la placa de nominaciones, el cuarto de riesgo la espera directamente a ella, sin posibilidad de salvarse.