Las cábalas que ilusionan a los argentinos con alzar la tercera Copa del Mundo

Argentina empezó el mundial de Qatar 2022 con un mal paso perdiendo en su debut contra Arabia Saudita, y aunque la blanca y celeste se vio contra la pared, los hinchas no perdieron la ilusión de poder llegar a las últimas instancias del torneo y alzar la dorada, pero esta ilusión la respaldan con una serie de cábalas y coincidencias con la Copa del Mundo Argentina 1978 y México 1986, únicos años en los que Argentina quedó campeón.

No obstante, el primer aliento de esperanza no vino de ninguna de estas ediciones, sino del 2010, cuando España, que se coronó campeón del mundo, perdió su primer partido contra Suiza, pero no solo eso, los argentinos también recordaron que, en el 2005, cuando Lionel Messi fue convocado por primera vez a la selección absoluta, en la Copa Mundial Sub-20, también perdieron su primer partido, pero resultaron ganadores del certamen.

Tras esto, y con la clasificación de la selección argentina a octavos de final, empezaron a surgir una serie de coincidencias que los del Mar del Plata usan para alentarse y soñar con acabar con la sequía de 36 años sin ganar una Copa del Mundo en categorías mayores.

Coincidencias de Qatar 2022 con México 1986

Hora en que se juega la final: Tanto en Qatar 2022, como en México 1986, la final de la Copa del Mundo se jugará a las 12:00 mediodía (hora de Argentina).

Clasificación de Canadá: La primera y única vez que Canadá participó en un Mundial hasta este 2022, fue en el México de 1986, donde compartió grupo con Francia, Hungría y la Unión Soviética, perdiendo todos los juegos, como sucedió en el torneo actual.

La no clasificación de Chile: Así como Canadá clasificaba al Mundial de México 86, la selección chilena no lograba su boleto a la cita mundialista, quedando fuera de ella como ha sucedido para Qatar 2022.

Marruecos: En el Mundial de 1986, la selección marroquí se convirtió en el primer representante del continente africano en clasificar a octavos de final, en este 2022, Marruecos se convierte en la primera selección africana en llegar a cuartos de final y no solo eso, a semifinales.

Pero las cábalas de los argentinos no se limitan al Mundial en México, ni siquiera a lo meramente futbolístico.

En la historia de los Mundiales, Polonia y Argentina solo se han enfrentado tres veces, en 1974, 1978 y en el 2022. La última vez previa al encuentro del torneo actual, en 1978 Argentina venció a Polonia 2-0, en ese mismo año consiguió su primera Copa del Mundo. Solo existe una pequeña diferencia, en 1978 se enfrentaron en octavos de final.

Pero los hinchas también mezclan un poco de astrología con la pasión del fútbol, y es que también rememoran que, en 1986, Júpiter estaba Piscis, al igual que este 2022, pues, desde el 22 de octubre Júpiter está situado en el último signo del zodiaco, donde permanecerá hasta el 20 de diciembre, justo después de la final.

Una última cábala que surge, pero con fecha más reciente es el juego de cartas que hicieron los seleccionados de Scaloni previo a la final de la Copa América 2021, donde debían adivinar la carta en 10 intentos, si esto resultaba saldrían campeones, los jugadores acertaron y lograron ganar un título para su selección después de 28 años y 7 finales pérdidas.

Pero de este juego se desprende una curiosidad, Messi, tras agotar 9 intentos sin adivinar, en su último turno pidió el 5 de copas, acertándole. Para muchos, la carta pudo significar dos cosas: la quinta final que jugaba Messi con Argentina luego de perder cuatro, y el quinto Mundial de ‘La Pulga’ con la albiceleste, quinto y último.

Desde que empezó la cita mundialista Qatar 2022, los argentinos viven a golpe de canción ‘muchachos ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial…”, pero, de seguro muchos piensan en aquella que dice ‘todo es una cuestión de fe’.

A la selección de Argentina le quedan 90 minutos para regresar a una final del mundo, y 90 minutos más para conquistar y alzar la anhelada y preciada Copa del Mundo, bañarse de oro, plasmar sus nombres con letras doradas en la historia del fútbol argentino y que Messi suba al mismo podio donde hoy se encuentra Mario Alberto ‘El Matador’ Kempes y Diego Armando Maradona.