Catar 2022: ¿Somos más felices durante el mundial de fútbol?

Panamá/Esta pregunta nos la hacemos debido al inicio del Mundial de Catar 2022 que a partir de este domingo 20 de noviembre disfrutaremos por las pantallas de TVMAX.

Me tomé a la tarea de conversar con personas en las calles, previo a este gran evento que millones de personas esperan en todo el mundo, esta vez se jugará en una fecha distinta a la acostumbrada en otros mundiales, se jugará en noviembre y diciembre, cuando estábamos acostumbrados a disfrutar de estos mundiales en los meses de junio y julio.

Raúl Gómez quien esperaba el metro para dirigirse a la terminal de Albrook nos contestó que sin duda cuando el Mundial se acerca, los ánimos en él y sus amistades, cambian de manera positiva: “Cada vez que viene el Mundial, me activo buscando noticias de las selecciones, me gusta la selección de Brasil y me entretengo viendo lo último de sus jugadores, es muy pritty cuando llega el Mundial”.

Otra de las señales de la felicidad por parte de los amantes de los Mundiales son las carteleras de eventos en distintos lugares de diversión, llámese restaurantes, casinos o discotecas, que, a pesar de ser partidos en horarios diurnos, se las han arreglado para armar toda una fiesta futbolera.

Luis, dueño de un lava autos en el sector de Juan Díaz, afirmó que en el pasado Mundial de Rusia 2018 siempre cuando había partidos, el negocio iba bien: “y mejor cuando jugaba la selección de Panamá, cuando jugamos contra Inglaterra que Felipe Baloy anotó el primer gol en un Mundial, ese día cerramos hasta horas de la noche, la felicidad era grande a pesar de perder contra los ingleses”.

Conversamos con un sicólogo para que nos hablara del origen de la felicidad y cómo esta trabaja en momentos como el Mundial de Fútbol.

Buscando una definición científica sobre la felicidad, encontramos con esta del portal web Psicología y Mente que dice:

La felicidad es una emoción o estado de ánimo que se produce en un ser consciente cuando llega a un momento de conformación, bienestar o ha conseguido ciertos objetivos que le realizan como individuo, aunque cada persona puede tener su propio concepto.

Conversamos el sicólogo César Augusto Pérez para que nos hablara del origen de la felicidad y cómo esta trabaja en el ser humano en momentos como el Mundial de Fútbol.

“Los deportes han transcurrido en la historia de la humanidad y el deporte ha evolucionado con el hombre, han salido deportes nuevos, se han eliminado otros deportes y lógico, la pasión del deporte siempre ha venido con el hombre y con la nueva tecnología se ha masificado mucho más, ha llegado a todos los rincones, crea cierta pasión, crea cierto grado de ánimo alegre, ánimo de fiesta, ánimo de, este es mi equipo y logra un grado de identificación hacia cada equipo”.

“Esto crea cierta liberación de hormonas de alegría y el individuo se siente mejor, el sistema inmunológico aumenta con la alegría, este deporte masificado crea grandes pasiones y vamos a ver cómo el panameño se va a poner la camiseta de Argentina, Brasil, Alemania, cada uno con las características que sigue y no solamente va ponerse la camiseta, sino se va poner el nombre del jugador que más él sigue, Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé y este grado de apego, le causa cierto grado de satisfacción al ser humano y lo ayuda a su salud mental”.

Finalmente, el licenciado Pérez confirmó el empuje económico que conlleva la celebración de cada Copa Mundial y va de la mano de la felicidad.

“Tendremos una masificación que tú la verás en las calles el que vende sweaters, el que vende gorras, está feliz porque está vendiendo y el que llega a comprar también porque quiere identificación”.

No cabe duda que esta fiesta que se celebra cada cuatro años, transforma las emociones, los ánimos de los panameños y en este caso especial, el Mundial se jugará en los meses de noviembre y diciembre, que en teoría el ambiente de felicidad está presente en la mayoría de los aficionados al fútbol.