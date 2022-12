Las polémicas críticas de Lionel Messi al árbitro de Argentina vs. Países Bajos

Lionel Messi dio declaraciones polémicas después del partido que clasificó a Argentina para las semifinales del Mundial, tras la victoria ante Países Bajos.

El 10 de la Albiceleste quedó molesto con la actuación del árbitro Mateu Lahoz durante los 120 minutos, en los cuales marcó 48 faltas, la mayor parte de Países Bajos, y repartió 15 tarjetas amarillas, 8 para jugadores argentinos.

El capitán fue duro en su reclamación, pero no quiso dar detalles para no ser sancionado, según expresó.

"No quiero hablar del árbitro porque después te sancionan, no te dejan ser sincero. (...) La FIFA lo tendría que ver, no puede poner un árbitro así para estas instancias, no puede poner un árbitro que no está a la altura."

El guardametas Emiliano "Dibu" Martínez, héroe de la clasificación sudamericana, también cargó contra el colegiado español:

"El árbitro ha alargado 10 minutos, quería que nos empatasen."

El "Dibu" siguió con una opinión más fuerte, "Es el peor árbitro de lejos", afirmó.

La molestia del equipo argentino se da tras un tenso partido, que casi dejó afuera a la "Scaloneta". El enfrentamiento fue marcado por peleas entre los jugadores e, incluso, invasiones del banquillo holandés en la cancha.

Argentina estuvo al frente durante la mayor parte del juego y llegó a tener una ventaja de dos goles. Sin embargo, al minuto 10 del tiempo extra, llegó el empate de Países Bajos, forzando la prórroga.

La selección de Messi ganó en los penales, pero todos los albicelestes quedaron con un gusto de injusticia por parte de Lahoz.