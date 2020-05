Expertos analizan reapertura post COVID, desempleo, recuperación económica y el futuro de la CSS

La doctora Nadja Porcell, directora general de Salud Pública, señaló que hay importantes lecciones que Panamá puede tomar de la experiencia de otros países que emprendieron el proceso de reapertura post COVID-19.

“Lo que hemos aprendido de los países que han pasado por esta vía es que el proceso debe ser gradual. No se puede entrar a tener la vida cotidiana que teníamos antes de manera abrupta porque eso es lo que ha ocasionado los grandes repuntes. Debemos usar indicadores para evaluar cómo hacer ese paso progresivo”, declaró Porcell.

Apuntó que algunos indicadores claves son la capacidad instalada del sistema de salud (número de camas, unidades de cuidado crítico, ventiladores) y la capacidad para realizar pruebas que detecten el virus, así como pruebas serológicas.

Resaltó que el retorno no será uniforme. No todos los sectores económicos regresarán al mismo tiempo a sus actividades, ni todas las provincias del país. Las decisiones se tomarán de acuerdo a los indicadores sanitarios correspondientes.

Empleo y Economía

Antes de la pandemia del coronavirus, el desempleo en Panamá era de 7%. Se estima que esa cifra suba a 20%. La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, estima que unos 200 mil contratos se han visto suspendidos. Y esto no toma en consideración los despidos, la informalidad, ni suspensiones no reportadas.

Zapata afirmó que se trabaja en varias mesas de trabajo en planes para proteger los empleos, velar por los derechos de los trabajadores y garantizar la bioseguridad dentro de las empresas.

“Si algo une a los distintos sectores es el objetivo de salvar trabajos. Esta es una situación que no pidió nadie”, manifestó la ministra. Enfatizó que se requiere un diálogo abierto y constante.

La reactivación económica es uno de los ejes fundamentales para la recuperación del país. El economista Felipe Argote estima que el Estado debería estar interviniendo con alrededor de 5,000 millones de dólares.

Cuestiona que no hay un plan de supervivencia, sino que se está entregando una “dádiva” a través de bolsas de comida.

“Se pone la carreta adelante y los bueyes atrás. Mientras todo el mundo está tratando que la demanda continúe, aquí se está diciendo que guardemos el dinero para que no se acabe y usarlo cuando termine la pandemia. Pero cuando acabe la pandemia vamos a encontrar pedazos de país que no se va a poder reparar. La plata guardada no va a alcanzar para recuperar todas esas empresas quebradas y esos desempleados”, sentenció Argote.

Caja del Seguro Social

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, ha hecho un llamado al diálogo nacional sobre la Caja de Seguro Social. El director de la institución ha señalado que la situación es urgente y recomienda la venta de activos para pagar las jubilaciones.

Pero, para César Tribaldos, exmiembro de la Junta Directiva de la CSS, no existe tal urgencia. Señala que hay un fondo fiduciario de 1,500 millones de dólares en el Banco Nacional de Panamá que pueden usarse para cubrir el déficit.

“El déficit actual, de los años 2018 y 2019, se puede cubrir con los fondos que hay en el Banco Nacional, que no son parte de la reserva del sistema, son totalmente independientes. Y el déficit de este año también se puede solicitar que lo cubran, así que no hay tal urgencia”

Cuestionado sobre si es necesario aumentar la edad de jubilación, el número de cuotas o el monto de los aportes, Tribaldos se declaró no idóneo para contestar. Su recomendación es que las propuestas salgan de los estudios de la Junta Técnica Actuarial para luego ser llevadas a un gran diálogo nacional donde se decidiría si se aceptan o no.

Tribaldos advierte que, si el fondo de jubilaciones colapsa, es el Estado panameño quien tendría que afrontar el problema y ver cómo le paga a los jubilados. Recalca que el presidente de la República debe tomar decisiones apoyándose en los técnicos que dominen el tema.