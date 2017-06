Quijano responde inquietudes en vísperas del primer año del Canal ampliado

Quijano dijo en el Radar de este domingo 25 de junio, que hasta el momento llevan un 22 y medio por ciento en aumento de tonelaje, debido a la capacidad que ahora se tiene por la ampliación.

“También estamos viendo en los ingresos un 12.5 % de aumento, que en estos momentos todavía nos falta parte del año fiscal nuestro para terminar en septiembre”, dijo.

Se estima que de octubre pasado hasta concluido el mes de mayo de 2017, en base a la ampliación se han podido recoger unos 200 millones de dólares.

Entre las sorpresas, destaca Quijano, que semanalmente están pasando buques de 13 mil TEUs.

“Nosotros no esperábamos que esto ocurriera en su primer año de la ampliación”, sostuvo el administrador del Canal de Panamá.

Otra de las sorpresas ha sido el gas natural licuado, que cuando se hicieron las proyecciones, Estados Unidos era importador y ahora está exportando, gran parte de estos barcos transitan por el Canal ampliado.

En conjunto también está el gas licuado de petróleo, que ha tenido un auge importante en los últimos dos años, triplicando el tonelaje que anteriormente manejaba la vía acuática.

Según Quijano, se ha mantenido el mismo tonelaje por las esclusas Panamax, pero a esta situación se ha sumado los casi 400 otros tránsitos de gas licuado de petróleo.

A su juicio, los nuevos segmentos han demostrado la gran fortaleza del Canal ampliado, desde el punto de vista de tonelaje y de ingresos que permitirán hacer mayores aportes al Estado panameño.

El futuro del Canal de Panamá

Para Quijano, un cuarto juego de esclusas es una inquietud que tiene la gente, algo que el Canal de Panamá “no está promoviendo en este momento”.

“Nosotros siempre hemos dicho que las ampliaciones se van a dar en el Canal de Panamá, que no necesariamente será un cuarto juego de esclusas y lo que dicta esa ampliación va a ser el momento en que tengamos nosotros la demanda y que sea una buena demanda…que valga la inversión”, destacó.

Agrega Quijano que este proyecto habrá quienes quieran realizarlo más grande, lo que va a requerir de más agua de la que tenemos en la actualidad.

“Para nosotros, pensar en estos momentos en un cuarto juego de esclusas como una de las ampliaciones adicionales requeriría tener primero agua adicional”, sentenció.

El administrador del Canal de Panamá alabó que la vía acuática siempre se ha mantenido en evolución y que la ampliación los lleva a seguir mejorando en rendimiento y servicio a los clientes, para seguir siendo una ruta preferida.

La buena noticia también se va a traducir en más aportes al Estado, proyectados para que al final del año fiscal, que termina en septiembre, sean al menos mil 600 millones de dólares.

¿Qué paso con el puerto Corozal?

“Nosotros concluimos el proceso, lo cerramos después que la junta directiva aprobó el cierre de ese proceso y luego empezamos a hablar con todos los que pudieron participar en esa propuesta, que habían sido cuatro precalificados. Hemos estado hablando con ellos y no solo nos hemos limitado a ellos.

Estamos hablando también con los interesados en el momento y nuevos que han estado llamándonos y que tienen interés por Corozal. Esa encuesta que estamos haciendo con todos los que pudieran tener algún tipo de interés, yo creo que al final van a ser como unos 15, es la que nos va a dar más información”, manifestó Quijano sobre este asunto.

Para el administrador de la ACP, hubo oportunidad en su momento de que el proyecto pasara rápido, a través de la Asamblea Nacional, “cosa que no se dio”.

“Yo recuerdo haber llevado lo que era el proyecto de Ley de Incentivos simplemente, para que todos los puertos, inclusive este que era del Canal de Panamá pudiera tener los mismos incentivos fiscales que tienen todos y tener la misma base de competencia y eso fue un esfuerzo fallido”, puntualizó.

Sobre el futuro del puerto de Corozal indicó que se están recogiendo todos los elementos que han quedado, como Ley de Incentivos Fiscales, demandas de inconstitucionalidad que se han dado y que espera se vayan resolviendo para saber si el Canal de Panamá está o no facultado para trabajar o no en otras áreas que no sean nada más el tránsito.

“¿Si estamos involucrados en potabilizar agua, en el mercado eléctrico, por qué no podemos hacer un puerto?”, se preguntó Quijano.

Finalmente, dijo que mañana celebrarán en las esclusas de Cocolí, en el sector Pacífico, los mil 535 tránsitos de Neopanamax, como marca para el aniversario de la ampliación del Canal de Panamá.