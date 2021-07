Radar: Juicio a Martinelli, vacunas y libertad individual versus salud colectiva

El juicio al expresidente Ricardo Martinelli, la logística de vacunación, y salud colectiva versus libertad individual fueron los temas discutidos este domingo 25 de julio en Radar.

Durante la última semana arribaron al país cerca de millón de dosis de vacunas, y se espera que 450 mil más lleguen durante los próximos días.

Vea también: Crisis, inseguridad y riqueza mal aprovechada este domingo en Radar

El reto ahora es coordinar la logística y hacer uso de la tecnología para distribuir y aplicar las vacunas de la forma más eficiente posible.

La viceministra de Salud, Ivette Berrío, adelantó que se evalúa abrir nuevos centros de vacunación y ya se preparan para incorporar a los hospitales privados.

"Nos hemos sentado con ellos, hemos evaluado todas las aristas de esta participación y estamos listos para que hospitales privados ingresen a la organización Panavac poniendo sus instalaciones a la disposición para los procesos de vacunación", detalló Berrío.

La viceministra manifestó también que los próximos sitios dónde se hará vacunación por barrido serán en Bocas del Toro, Darién y los circuitos 8-6 y 8-1 de la provincia de Panamá.

Vea también: Crisis económica y del empleo, fisuras políticas en CD y magnicidio en Haití: el relato de una semana compleja

Berrío defendió las iniciativas de algunos comercios de ofrecer incentivos a personas vacunadas o incluso limitar la entrada de personas que no se hayan vacunado.

"Esto no va con la intención de generar discriminación, es todo lo contrario. Es para proteger a las mayorías, que sí están accediendo a las vacunas, que sí desean estar protegidos contra el COVID-19 y que sí desean que nuestro país se reactive económicamente cuánto antes", declaró la viceministra.

Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Panamá, Marcela Galindo, enfatizó que la prioridad debe ser primero garantizar el acceso a las vacunas a la mayor cantidad de personas antes de imponer una medida que pueda generar rechazo y desconfianza en el proceso.

"Démosle una oportunidad a terminar de ver cómo reacciona la población a la vacunación voluntaria y dejemos para una segunda instancia la obligatoriedad de la vacuna", concluyó Galindo, recordando que los países europeos que han impuesto medidas similares lo hicieron luego de un proceso de concientización y de haber tenido mayor accesibilidad en la mayoría de su población.

Vea también: Radar: Dos años de Laurentino Cortizo y el futuro de la vacunación en Panamá

"Para que exista la obligatoriedad, tiene que haber una amplia disposición de vacunas. Y solo recientemente, la última semana, ha empezado a presentarse la disposición de vacunas en una cantidad suficiente para atender a toda la población", coincidió el abogado, Rodrigo Noriega.

Noriega señaló que el estado panameño cuenta, de ser necesario, con herramientas como la Ley 48 del 5 de diciembre de 2007 para exigir la aplicación de vacunas, especialmente en casos como personal de salud, turismo, seguridad y otros que interactúen constantemente con el público.

El administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, apuntó que ya se cuenta con una herramienta para detectar fácilmente el estatus de vacunación de cada persona y se habla con la Unión Europea para ofrecer la información que ellos necesitan.

La aplicación que se usa en Panamá se llama Vacucheck.

"Es un aplicativo, que siempre y cuando la persona acceda a compartir su información al momento de llegar al comercio, se lee el código de barra de la cédula o de la licencia y el sistema indica si esta persona debería estar en cuarentena por COVID-19, si esta persona está con su esquema completo de inmunización", explicó el administrador, añadiendo que se trabaja en que ofrezca también información sobre si a la persona le ha dado COVID-19 con anterioridad.

Muchas personas han tenido problemas con la plataforma tecnológica para registrarse en el proceso de vacunación.

Oliva no dio detalles sobre los errores que presenta la plataforma, pero dio alternativas, recordando que no es un requisito registrarse ya que se usa el padrón electoral para registrar a cada persona automáticamente según el lugar de residencia.

Las autoridades señalan que se da prioridad a las personas con cita, y que las dosis sobrantes se dan a quiénes llegan sin cita.

A pesar de las dificultades, Oliva apunta que decenas de miles de personas se han registrado y recomienda a los pacientes crónicos, mujeres embarazadas y personas con discapacidad que hagan uso del sitio web para sacar cita en el lugar que les sea más conveniente.

Caso Pinchazos

Solo quedan 2 querellantes en el caso Pinchazos, dónde presuntamente se vieron afectadas 149 personas por interceptaciones de comunicaciones por órdenes del expresidente Ricardo Martinelli.

Balbina Herrera es una de las querellantes. Afirmó en Radar que Martinelli trató de hacer acuerdos con ella.

"Igual que lo hicieron conmigo, lo hicieron con Mitchell, lo hicieron con las demás víctimas. No tienes idea, con la gente que tú menos pensabas que podían acercarse a mí... Yo les dije no, yo no puedo hacerlo, llegar a eso es como no valorar lo que estamos haciendo", sentenció Balbina.

Herrera comenta que en Panamá no se ha apreciado la magnitud del caso, ni la gravedad a la violación de la intimidad. Cuenta que no solo espiaban conversaciones dentro de las casas, los baños, las recámaras, sino que también los pinchadores las reproducían para reírse y burlarse.

"Esto va más allá de un tema de Balbina Herrera versus Ricardo Martinelli. Es un presidente de la República, jefe de un estamento que se llama Consejo de Seguridad que tiene que proteger a todos los panameños, y de pronto ese presidente utiliza esa estructura para darle seguimiento a sus opositores", sentenció Herrera.

Asegura que no aceptará ningún tipo de arreglo, ni económico, ni de ningún tipo.

"Quedamos Mitchell Doens y Balbina Herrera, vamos a ir hasta el final", declaró.