Radar: Renuncia del procurador, listas grises y el futuro de la educación

La renuncia del procurador general de la nación, Eduardo Ulloa, ha sacudido a la sociedad panameña. Este domingo 28 de febrero, expertos analizan el tema y su impacto en Radar.

"Es un acto irresponsable, es un acto cobarde, en el peor de los momentos", manifestó Eduardo Quirós, presidente de Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (GESE).

En su carta de renuncia, el procurador responsabiliza a la "sociedad en permanente confrontación", a los medios de comunicación, y a un "sistema incapaz" proteger la niñez que le quitaron tiempo con su familia y bienestar emocional.

"Ha sido decepcionante su gestión, su renuncia y que asuma la posición de mantener silencio. La historia se lo va a reclamar, en algún momento va a tener que hablar", afirmó Quirós.

La tesis prevalente entre analistas y opinión pública es que deben existir presiones que Ulloa no menciona en su despedida, y que estas evidencian el impactar del poder político y económico en la justicia.

Para la exprocuradora, Ana Matilde Gómez, un procurador no renuncia si cuenta con el apoyo del presidente de la República.

"Si un presidente lo respalda, no importa cuánto poder político o económico se venga encima, si el presidente dice yo creo en la procuradora, yo creo en el procurador, y se queda allí, se pueden mover todas las fueras telúricas que quieran, tendrán que inventarse un caso y manipular la Corte. Y para que se manipule la Corte tiene que entrar el presidente también", declaró Gómez.

Gómez fue condenada por abuso de autoridad durante su gestión como procuradora. Ha señalado que se trató de una persecución y elevó una demanda contra Panamá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"La democracia está pervertida, el clientelismo llegó para quedarse, los partidos políticos son cascarones mercantilistas que se venden al mejor postor", añadió la exprocuradora, excandidata presidencial y exdiputada. "Tenemos un poder económico que es corruptor, un poder político que es corrupto, una sociedad que está complaciente y un poder judicial ineficaz. Tenemos los cuatro pilares completos de un estado en el que la corrupción es la que manda", sentenció.

El diputado independiente, Juan Diego Vásquez, señala que Ulloa dejó pistas sobre las razones detrás de su salida. Apuntó a los señalamientos sobre problemas sistémicos y fallas respecto a la protección de los niños.

Ahora, la pregunta es qué tipo de persona ocupará su lugar.

"El procurador se nombró en una coyuntura muy conveniente para el gobierno, en el que estábamos todos agarrados de la mano y en una sola dirección. La realidad de hoy es totalmente distinta. ¿Usted cree que el presidente va a nombrar a alguien igual, mejor o peor que el que ya nombró que resultó fallar? Con todo lo que le viene encima, yo lamentablemente veo difícil que nombren a alguien que de verdad pueda hacerle frente al país cuando lo que quieren es protegerse los unos a los otros como han hecho históricamente los políticos corruptos en este país", reflexionó Vásquez.

Listas grises

La salida de Ulloa se da en momentos en que Panamá debate acuerdos internacionales y poco más de un mes de la próxima reunión del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Tanto la Unión Europea como el GAFI han mantenido a Panamá en listas grises por no cumplir con los plazos para hacer cambios materia de transparencia fiscal, combate al blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

El daño a la reputación del país, que ha tenido 9 procuradores en 32 años de democracia, ha sido evidente.

"Insistimos en echarle la culpa a las listas de que estamos en las listas", lamentó Javier Stanziola, economista del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS). "Esto impacta negativamente en el tipo de inversión que recibimos, en el tipo de inversión para para crear empleos decentes, para crear productividad", explicó.

Para Roberto Brenes, de Fundación Libertad, uno de los grandes problemas es el sistema judicial disfuncional.

"Panamá no condena a nadie. Panamá no condena a nadie no solo con respecto al lavado de dinero, Panamá no condena a nadie con respecto a los fraudes que han habido en este país, con los robos que han habido en este país", cuestionó. Agregó que esto motiva a otros organismos a ejercer presión regulatoria que se traduce en "medidas asfixiantes" para la banca y el mercado de valores.

Educación

Este 1 de marzo, los alumnos panameños regresan a clases, mas no a sus aulas. A diferencia de otros países, el año escolar panameño inicia completamente virtual.

Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Educación, Ciencia y Cultura, destacó la importancia del regreso a clases presenciales.

"La educación presencial ha demostrado ser una actividad saludable, con bajo índice de contaminación", enfatizó. "La escuela es un lugar seguro y saludable".

El experto citó a Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, quien calificó a la pandemia como una "catástrofe generacional". Añadió que evidencia las desigualdades y penaliza a aquellos con menos recursos y menor conectividad.

"Puede ser progresiva, puede ser mixta, presencial, a distancia, una escuela híbrida que llegue a todos. Hasta la fecha, solo llega a los más privilegiados, debe llegar a todos", concluyó.