Retiro de reformas y el rol del PNUD bajo el Radar

En esta ocasión nos acompañaron Rolando Murgas Torraza, ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional; Jose Luis Paniza, dirigente estudiantil; Gabriel Silva, diputado independiente; y Omar Ahumada, Director de la Autoridad Nacional de Pasaportes y representante del gobierno actual.

El panel inició con la intervención del diputado Gabriel Silva, el cual describió la decisión del Presidente como “acertada” ya que el proyecto de ley que se trabajó durante la primera legislatura no era fuerte en algunos temas como transparencia, separación de poderes, participación ciudadana y otros.

Además, agregó que la forma en que se dio el proceso no fue la correcta, describiéndola como apurada. Estos puntos, sumados a las protestas ciudadanas que se dieron afuera de la Asamblea Nacional generaron una clara presión que llevo al retiro del proyecto.

Jose Paniza agregó que esta fue una respuesta positiva pero política producto de la presión ciudadana y que mantendrán su presencia para asegurar que el proceso continúe de forma correcta. Paniza también señaló que este nuevo dialogo no puede tratarse como el anterior y que el rol del PNUD debe ser de moderador o capacitador, y no el de introducir materia sustantiva, ya que ese es el rol del pueblo, pero no solo de un sector, sino de todos.

Bloque 2: Rumbo de la decisión tomada por Cortizo de diálogo por las reformas facilitado por PNUD

El Doctor Rolando Murgas señaló que el error de este proceso de reformas se originó al crear un documento a puerta cerrada que no permeo con la organización encargada originalmente (Concertación Nacional) y luego con el resto de la población.

Además, añadió que originalmente se habló de reformas de carácter puntal, pero describió que varios puntos tocados fueron de carácter “taquillero” dejando una parte sistémica del problema que no se enfrentó.

Aun cuando el retiro de las reformas fuera aceptado por los panelistas, se plantearon algunas dudas sobre cómo se realizaría el nuevo proceso moderado por el PNUD y cuánto tiempo demoraría.

Sobre este tema el dirigente estudiantil, Jorge Paniza, expuso que el trabajo del PNUD como ente facilitador debería ser el de recoger las aspiraciones del pueblo (justicia, igualdad, etc) para luego transformarlos en artículos que solucionen las necesidades de las personas (ley de transparencia, anticorrupción, etc.).