Radar: Canal de Panamá y el futuro de las relaciones con EEUU por amenazas de Trump

Ciudad de Panamá, Panamá/El canal de Panamá, las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las futuras relaciones entre ambos países fueron parte de los temas analizados este domingo 26 de enero en el programa Radar.

“El istmo de Panamá siempre ha estado en la mira de las grandes potencias. Nosotros recuperamos el Canal de una lucha de 80 años; no fue una cosa de la noche a la mañana. Lo hemos manejado de una forma prístina, lo hemos ampliado, lo hemos duplicado; las tarifas se manejan en forma transparente, se consulta con los usuarios”, dijo Fernando Aramburú Porras, economista y exministro de Economía y Finanzas.

Por su parte, el exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, dijo que la flota mercante internacional de los Estados Unidos es casi “inexistente”.

“Sí hay, pero muy pocos usan el canal de Panamá. Todas nuestras tarifas son estándar, se le aplica la misma tarifa a un buque que sea de bandera panameña, y a un buque, si pasa por aquí, de bandera americana”, destacó Quijano.

Para Aramburu, las naves de Estados Unidos han pasado por los últimos 25 años de una forma continua, segura, eficiente, transparente. “¿Cuál es el maltrato que le hemos dado?”

El economista considera que Panamá debe prepararse, ya que no es la primera vez que el país enfrenta una amenaza. “Lo hemos tenido en toda nuestra historia. Tenemos que unirnos como panameños, porque escucho voces de gente que habla de ‘bueno, entreguemos el Canal, si total no me beneficia en nada a mí’.

Aramburu también cree que es una oportunidad para decir “nuestra verdad, porque las cámaras del mundo, todos los medios internacionales van a estar puestos en Panamá. Es una oportunidad para explicarles que el Canal es neutral”.

“Nuestras tarifas son estándar, se les aplican a todo el mundo; eso quiere decir que si por presión, nuestro gobierno nos diera instrucciones al canal de Panamá, que también es autónomo, de bajar los peajes, no lo puede hacer para los Estados Unidos, únicamente tendría que bajarlos a todos”, Jorge Luis Quijano, exadministrador de la ACP.

Además, Quijano explicó que, cuando el Canal empieza a analizar opciones de aumentar peaje y tarifas, primero es un proceso interno con información de afuera, de dónde está la competencia. “El Canal no es un monopolio, el Canal compite”,

“Panamá, según el mismo tratado, es el único que va a administrar, y sigue administrando el Canal de Panamá. Pero el Canal sí debe, a lo local, coger un rol defensivo a su situación y aclarar todos estos temas”, concluyó el exadministrador del Canal.

Relaciones con EEUU

“Las relaciones de Panamá con Estados Unidos van a continuar, sin embargo, ha llegado una especie de impasse o cambio, porque ha habido amenazas y ataques directos desde el punto de vista verbal del presidente de los Estados Unidos”, manifestó Julio Linares, especialista en asuntos internacionales.

Mientras, Carlos González de la Lastra, especialista en negocios marítimos, dijo que “tenemos en el área del canal de Panamá cinco puertos. En el caso de los dos puertos terminales del Canal, Balboa y Cristóbal, surgen de una llamada a licitación pública que hizo el presidente Ernesto Pérez Balladares, cuando un grupo norteamericano quería el tren, más los puertos, y la oferta que hizo fue de $1 millón para dárselo a Panamá”.

“Panamá es un país de libre competencia y de libre contratación. Tiene la actitud soberana de permitir que en nuestro país liciten las empresas de diferentes países, sean China o no”, agregó Linares.

“En este momento el canal de Panamá debe estar haciendo la lista de todo el personal, de los procesos que hace la división de mantenimiento, la división marítima, la dirección de tráfico de los barcos, los estudios económicos que plantea y restregárselo en la cara a quien mande Trump y decirle: así se maneja el Canal”, Carlos González de La Lastra, especialista en negocios marítimos.

Julio Linares considera que, además, Panamá debe tener un servicio exterior robusto. “Nosotros no somos un país bélico, no somos un país militar; nuestra fuerza está en la diplomacia, en el derecho internacional público y en lo académico, esa es nuestra fortaleza”, Julio Linares, especialista en asuntos internacionales”.

“Panamá tiene que establecer una estrategia externa e interna e incluso enseñarles todo este tema a los mismos panameños, para que empiecen a cambiar un poco el chip que estamos viendo en las redes y que nos preocupa”, puntualizó Linares.

Habla el vicealcalde: 'Al final se dieron visiones un poco diferentes'

El vicealcalde de la capital, Roberto Ruiz Díaz, anunció recientemente que se acogía a una licencia y emprendía nuevas funciones. En el programa Radar de este domingo 26 de enero, dijo que esto es un paso dentro de la vida política.

“Uno llega con unas expectativas, llega con unos compromisos hacia el ciudadano y en ese afán entramos en la Alcaldía como vicealcalde, tratamos de realizar un trabajo junto con el alcalde Mayer; al final se dieron visiones un poco diferentes, en las cuales yo entro como secretario general a instancias de él y luego me retiro”, acotó.

Dijo que se le asignaron funciones de asesor en algunos temas, lo que catalogó como “decorativo”, porque fue muy poca la relación y en consulta aprobaron un tema de revisar el presupuesto y algunas disposiciones hechas por el alcalde Mayer Mizrachi.

Según Ruiz Díaz, el Municipio de Panamá tiene mucho trabajo por delante y la responsabilidad se debe mantener, independientemente de que haya o no un vicealcalde.

En tanto, siendo una persona crítica con el tema de la corrupción y actos que atentan contra los fondos públicos. “Si yo no tengo una función real, no tengo una función real, no tengo por qué devengar un salario y es un salario de seis mil dólares”.

Explicó que llegó un momento en que se sintió que no fue aprovechada la poca o mucha experiencia para aportar al Municipio.