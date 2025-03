Radar: Reformas a la CSS, Trump y las mentiras contra Panamá

Esta semana, la Asamblea Nacional de diputados finalmente aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 163 de reformas a la Caja de Seguro Social, con algunos traspiés y quejas de algunas bancadas por modificaciones que se incluyeron de último minuto. Además, el padre de la criatura, el director de la CSS, Dino Mon, abordó los temas que enfrenta el sistema con la nueva ley.

Una de las primeras premisas que Mon dejó claro es que con un proyecto que no contempla un incremento en la edad de jubilación, la sostenibilidad del sistema duraría unos 35 años, según se constató con los análisis técnicos que se realizaron. “Desde el punto de vista técnico, si no se va a aumentar la edad de jubilación, hay que poner $1,500 millones, pero se están poniendo $966 millones”, señaló sobre el aporte que tendrá que poner el Estado.

Con el proyecto actual, aprobado por la Asamblea, no cambia el estatus de ninguno de los panameños del sistema exclusivo de beneficio definido, sino que le está cambiando solo a los nuevos entrantes y a los del sistema mixto que en siete años comiencen a jubilarse.

Con respecto a los excedentes del Canal, Mon indicó que este dinero, en vez de ir a las arcas del Estado, va a ir directamente a la Caja de Seguro Social y se espera que sean destinados "unos $300 millones”.

Sobre las cuentas individuales, aseguró que esta figura ha sido demonizada por los sectores que se oponen a cualquier cambio que haya en el sistema. “La cuenta individual genera una mejor tasa de reemplazo, es decir, mejores pensiones que los sistemas tradicionales; el problema es que en la mentira de ciertos sectores hacen los cálculos matemáticos de forma equivocada”.

“Todos lo que quedan en el sistema de beneficio definido tienen las reglas que le daba la ley 51, a 600 mil personas que todavía no se han jubilado no les cambian nada, el que estoy yo por ejemplo que tiene un tope de $2,500, pero si estás en el nuevo sistema ese tope no necesariamente se mantiene porque puedes tener pensiones mayores”, agregó.

Una vez sea sancionada la ley, los cotizantes que hoy se encuentran en el sistema de beneficio definido y el sistema mixto tendrán 12 meses para decidir si se cambian al sistema nuevo. 10. “El que no se ha jubilado puede los 12 primeros meses de vigencia de la ley hacer su cálculo y ver qué le conviene…ahora lo que tiene que hacer la Caja de Seguro Social es abocarse a ese proceso educativo, a estar con el asegurado y enseñarle cómo maximizar los beneficios que va a obtener”.

Mon recomendó a la ciudadanía leer el proyecto de ley para no caer en la desinformación. "Si creemos en todo lo que nos dicen, estamos creyendo puras falsedades; la plata se queda en el sector público como siempre se ha tenido, no se privatiza ningún fondo. Lo que dice el proyecto de ley es se puede llegar a externalizar hasta el 10% de los fondos en inversión”.