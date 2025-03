Radar: Reformas a la CSS, apagón nacional y diplomacia panameña

Ciudad de Panamá, Panamá/En el programa Radar de este domingo 23 de marzo, los panelistas analizaron importantes temas relacionados con la sanción de la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), el reciente apagón nacional por el incendio en una termoeléctrica en La Chorrera y la política internacional panameña, con respecto a las amenazas del presidente de Estados Unidos Donald Trump, las listas discriminatorias y la visita a Panamá del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Reformas a la CSS

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Gabriel Diez, dijo que “el Conep en ningún momento propuso ni edad de jubilación ni aumento de cuotas del sector empleador para las pensiones. El gobierno hizo una propuesta donde se presentaban esos aumentos”.

“Los recursos de la Caja están, los informes financieros plantean que estaban los recursos y estaban las reservas, pero ellos tenían un propósito, establecer cuentas individuales”, dijo la excandidata presidencial y economista Maribel Gordón.

“Tenemos que hacer los cambios para que, en los próximos años, la familia panameña tenga mejores resultados y una mejor calidad de vida. Hay una bolsa común que se reparte a tu cuenta individual en base a lo que tú pones dentro de esa bolsa, y lo que se está garantizado son las pensiones que hoy hay que cobrar”, manifestó Diez.

“Quiero señalar que sí hubo propuesta integral, la presentamos, no la quisieron discutir… 11 organizaciones, 10 plantearon regresar a lo solidario y el Ejecutivo se fue con la propuesta de un solo sector, con algunos cambios, la de Conep, hoy hay un mamotreto que solo es claro en la parte del uso y la entrega de los fondos, en lo demás hay contradicciones”, sostuvo Gordón.

Apagón nacional

El apagón nacional del pasado sábado 15 de marzo, que se extendió por varias horas de la madrugada del domingo 16 generó indignación en todo el país.

“Lo que sucedió el sábado en la noche fue una falla en las protecciones tanto de la empresa generadora como de la empresa de transmisión, porque un evento tan pequeño, en el cual pueda estarse generando 70 megas, no era suficiente para poder hacer un apagón nacional”, dijo Roberto Meana, abogado y consultor.

Por su parte, Jorge Rivera Staff, consultor en temas energéticos y exministro, explicó que “hubo un incendio en un transformador de la planta generadora térmica de Panamá en La Chorrera…el problema fue que las protecciones o el sistema que se debe activar en fracciones de segundo en casos como este no funcionó”.

Meana instó a que se haga una investigación correcta, detallada de lo que pasó, verificar los protocolos que ya existen, viendo el parque de generación que tiene el país para ver si hay que hacer cambios.

Política internacional

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, tocó temas importantes sobre la política internacional, entre ellos, las listas negras, la relación bilateral con Estados Unidos y la próxima visita a Panamá del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Pese a la situación compleja de la relación entre Panamá y Estados Unidos, que ocupa bastante interés en la agenda nacional, el canciller dijo en el programa Radar que no se descuida ningún tema, como es el caso de las listas discriminatorias en las que se mantiene el país.

Reiteró que ha estado en Bruselas, España y Holanda. “El tema de las listas siempre es una prioridad para Panamá, no merecemos bajo ninguna circunstancia estar dentro de listas discriminatorias que son denigrantes”.

Argumentó que los países europeos son conscientes de eso y, por sus procesos internos dentro del Parlamento Europeo, no llevan a votación la exclusión de Panamá de la lista de lavado de dinero. “Queremos que sea lo más pronto posible, pero nosotros no controlamos los tiempos del Parlamento Europeo… por tanto, no es que nosotros hemos descuidado los otros aspectos de la política internacional”.

El próximo viernes 28 de marzo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, visitará Panamá. Al respecto, el canciller indicó que hay una agenda importante de migración en la frontera, cooperación e inteligencia, y dejó claro que otros presidentes de Sudamérica sumamente importantes estarían viajando a Panamá pronto.

Mulino, en su acostumbrada conferencia de los jueves, informó que, además de temas migratorios, le gustaría conversar con Petro sobre interconexión eléctrica.

El canciller Martínez-Acha explicó que el gobierno ha reducido el flujo migratorio irregular. “Hoy en día tenemos unas cifras increíbles, impensables cuando el presidente Mulino tomó posesión; estamos 97 % abajo con respecto a 2024. Eso es un gran logro”.

En cuanto a las relaciones de Panamá con Estados Unidos, indicó que son correctas, son muy intensas y sí, a veces son complejas, como ha ocurrido en diferentes épocas de nuestra república.

“Nosotros mantenemos el mejor nivel de cooperación en materia de seguridad, ayuda humanitaria, cooperación cibernética”. Acotó.

El lunes arribarán los helicópteros para ayuda humanitaria y transportar un gran generador, una estructura que tenemos en el Pacífico del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

“El presidente ha sido claro: el canal no está en discusión, el canal es de Panamá y seguirá siendo panameño”, manifestó.

También indicó que ni los chinos, ni los americanos, ni los franceses, ningún extranjero está en el Canal.

“Eso tiene que ser claro, que no quepa dudas, que la comunidad internacional lo sepa, que el Canal es operado por panameños, el Canal es eficiente por la administración de Panamá y sirve al comercio internacional de una forma muy profesional, no hay ningún tipo de injerencia extranjera en el canal de Panamá, que eso quede claro. Si alguno en la administración Trump lo está diciendo, que se informe mejor, hay alguien que no les está proporcionando información real”, puntualizó.

El canciller dejó claro que el hecho de que la llamada con Trump no se haya dado “no significa que pasa algo”. “Quedó pospuesta y que no se haya dado no significa nada, no ha pasado nada”.

Reiteró con respecto a los puertos, que pertenecen a Panamá y los operadores lo que tienen es una concesión. El país [Panamá] es el que aprueba la transacción, que no se ha perfeccionado todavía, por lo que no se puede emitir una opinión, dado que el presidente Mulino va a analizar la transacción detenidamente.

“Panamá empezó la auditoría de los puertos porque se sabía que esa concesión no estaba gestionada de manera apropiada para los intereses de Panamá y si se encuentra algo irregular se va a penalizar”, manifestó.

Con relación al expresidente de la República, Ricardo Martínelli, asilado en la embajada de Nicaragua, el canciller reiteró que nunca se dio salvoconducto.

"Esa situación se está analizando; el presidente Mulino tomará su decisión respetando el derecho internacional y nuestras normas… Es inaceptable que una persona asilada en una embajada haga comentarios políticos sobre la realidad del país”.