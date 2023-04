Radar: Cuarto Puente sobre el Canal y el contrato minero

El futuro del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá y el contrato con Minera Panamá fueron los temas analizados este domingo 2 de abril en Radar.

Cuarto Puente

El proyecto para construir un nuevo paso sobre la vía interoceánica ha sido esperado por los miles de panameños y panameñas que enfrentan monumentales tranques diarios para llegar a sus trabajos y regresar a sus hogares en Panamá Oeste.

Tras años de espera, y luego que se descartara el plan original, ya se anunció una propuesta concreta de cómo se hará y cuánto costará.

Al inicio, el proyecto esta vinculado con la Línea 3 del Metro de Panamá, pero el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, explicó que fue necesario restructurar para dar garantías de estabilidad y no tener que pagar cientos de millones de dólares en multas por retrasos.

“Originalmente la Línea 3 del Metro costaba 2,800 millones de dólares. Con los 400 millones que se estima que cuesta la parte soterrada, esto pasa a 3,200 millones. El cuarto puente costaba 1,518 millones, ahora termina costando 1,227 millones, casi 300 millones menos”, detalló Sabonge.

Contrato minero

El contrato entre el estado panameño y Minera Panamá no ha sido publicado, pero ya se encuentra disponible en el sitio web agora.gob.pa. Aunque el gobierno se muestra complacido con el resultado, el abogado Rodrigo Noriega fue crítico.

“A mí me sorprendió la mala calidad del contrato. Pensaba que iba a ser un contrato muy duro, muy bien hecho. Pero no”, lamentó Noriega. “Firman el ministro de comercio y el representante legal de Minera Panamá S.A. Que pasa, Minera Panamá es un empresa panameña, si pasa algo en la mina no hay como demandar a First Quantum. La verdadera dueña del show no está firmando este contrato”.

Noriega señaló también que el gobierno se compromete a otorgar concesiones de oro, plata y molibdeno. Para ser más precisos, la minera tendrá la oportunidad de solicitar la concesión de estos materiales si los hallan dentro del área de explotación.

Además, destacó el impacto ambiental que tiene el proyecto.

“Es un contrato por el cual el estado está amarrado por todos lados, y la parte ambiental ni decirla. se somete al estudia ambiental del gobierno de Ricardo Martinelli”, concluyó el abogado.

Por otra parte, el viceministro de Comercio, Omar Montilla, defendió el contrato destacano como el 50% irá al fondo de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social, el 20% a todo pensionado y jubilado que gane menos de 350 dólares mensuales y el 25% a proyectos comunitarios de áreas aledañas impactadas por la actividad minera.

Estos detalles se encuentran dentro del mismo contrato, lo cual es altamente inusual para un contrato entre el estado y una empresa privada. El contrato minero regirá para una concesión de 40 años, mientras que los problemas de la Caja de Seguro Social y los jubilados son temas que seguramente serán revisitados por futuras administraciones y sujetos a decisiones tanto en el Ejecutivo como en la Asamblea Nacional. Los detalles de cómo se usará el dinero de la mina hubieran podido dejarse fuera del contrato pero no amarrar a futuras administraciones con compromisos que puede no tengan sentido en el futuro.

“Estamos pensando en el hoy, no en el mañana”, afirmó Montilla.

En un período electoral, dónde miembros partido gobernante buscan la reelección, incluir estas cláusulas podría ser visto como una movida política, diseñada para ayudar a recolectar votos. A pesar del poco tiempo que queda del actual gobierno, el viceministro cree que se va a lograr llevar el contrato a la Asamblea y que sea aprobado.

“Los tiempos políticos siempre van a dar. Esto es algo de gran impacto y gran interés nacional. Lo vamos a llevar en el mes de julio, se escogen las comisiones y se empieza a discutir en el mes de agosto”, concluyó.