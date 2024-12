Radar: Conflicto por las reformas a la CSS, corrupción y evaluación del sistema de prestaciones médicas

El debate por las reformas a la Caja de Seguro Social parece haber llegado a un punto de conflicto que ha surgido para muchos, de posiciones políticas que parecen alejarse del propósito de estas reformas, que es acabar con la crisis de la caja y mejorar la calidad de atención médica del sistema de salud en Panamá.

Ahora, el Ejecutivo tiene claro cómo están las cosas en la Asamblea, misma que debe jugar su rol y decidir si reforma la propuesta o rechaza en primer debate. Esto pone en aprietos la agenda del Ejecutivo de culminar este año con este punto, para poder continuar con otros temas de interés nacional. Para este 9 de diciembre se celebra el Día Mundial contra la Corrupción, fecha que nos reitera repasar la deuda que como país tenemos para acabar con este flagelo que se ha convertido en el detonante principal de las brechas de pobreza y de desigualdad en nuestro país. Estos son parte de los temas que estuvieron bajo el Radar.

Jorge Bloise, diputado de la bancada independiente Vamos señaló que no caerán en ningún tipo de presión política, ni mediática en cuanto a los tiempos del debate, toda vez que se debe hacer de manera mesurada y con argumentos. Bloise señaló que la facción independiente no apoya la propuesta de aumentar los años de jubilación.

“No estamos de acuerdo en aumentar la edad de jubilación, pero estamos buscando los ingresos para que sean sustentados, y para poder decirle al país ‘no estamos de acuerdo con la propuesta, pero esta es nuestra propuesta que está siendo verificada por economistas y por actuarios’. Esos mismos gobiernos que son culpables de esto, quieren salir a decir no estamos de acuerdo”, indicó.

“Si no dan los tiempos van a tener que presentarlo el otro año, esa es la realidad, y seguir la discusión. Nosotros no vamos a caer en el juego de los tiempos, estamos trabajando en esa propuesta, para poder presentarla en ese primer debate y poder votar por modificaciones que tengan sustento, que sean viables y que no afecten al pueblo panameño”, agregó el diputado por el circuito 8-4.

Bloise hizo énfasis en las diferencias que hay entre lo que ocurrió el año pasado cuando se aprobó el contrato minero y lo que está sucediendo hoy con las reformas a la caja de seguro social: “No es rechazar por rechazar. A diferencia de la mina, los diputados en ese contrato no podían hacer nada, no podían cambiar ni una coma, aquí, los diputados tenemos un rol que respetar y darle la cara al ciudadano, sabemos que la Caja está en crisis, tus diputados estamos siendo sensatos, buscando soluciones para no afectarle la vida al pueblo panameño”.

Por su parte, el diputado Ernesto Cedeño del partido Movimiento Otro Camino (MOCA), se mostró en la misma línea de rechazo al aumento de la edad y agregó que la propuesta de la bancada oficialista Realizando Metas de implementar un impuesto a los préstamos y depósitos interbancarios como una alternativa para garantizar la sostenibilidad financiera de la Caja de Seguro Social, es extemporáneo y no está sustentada económicamente.

“El pueblo panameño debe estar seguro de que por lo menos existen tres personas postuladas por el Movimiento Otro Camino que están tranquilamente, pero ágilmente investigando todo lo que tiene que ver con las modificaciones para preparar un documento. Lo que realmente queremos es presentar algo sustentable en el tiempo y económicamente”, indicó.

Con respecto al tema de la corrupción la abogada Olga de Obaldía de la Fundación Libertad Ciudadana reveló que en las mediciones internacionales del Índice de Percepciones de la Corrupción de Transparencia Internacional, Panamá se ubica en el punto más bajo histórico. "Panamá está ahora mismo en 35 sobre 100, cero siendo lo más opaco y 100 lo más transparente, en la región latinoamericana la media es 43”, dijo.

Sobre las mediciones de transparencia a la Asamblea Nacional de Diputados, De Obladía explicó que a lo largo de los años la clase política se ha ido construyendo una pared de clientelismo y ha creado una especie de casta donde manejan recursos, privilegios y “se comporta de una forma donde traiciona el voto del elector”.

En ese sentido, Leah Cedeño de la organización Espacio Cívico señaló que la corrupción se asemeja al crimen organizado, ya que en la medida que ellos evolucionan, los índices y las mediciones también evolucionan. "Panamá continúa siendo el Parlamento con el manejo de comisión de presupuesto más opaco, y unas de las cosas para corregir la apertura legislativa en la Asamblea está dentro del reglamento interno”, afirmó

Cedeño de Boersner detalló que a través de los proyectos que la organización ha implementado, sobre todo con jóvenes, enseñando lo que son las herramientas de participación ciudadana, se ha podido ver un interés muy genuino de jóvenes. "Hay una nueva generación empoderada y que quiere participar”, expresó.