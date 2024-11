Reformas a la CSS, 120 a los 65 y calculadora de pensión estimada en el radar

Ciudad de Panamá, Panamá/La propuesta de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), el debate en la Asamblea Nacional, la calculadora de pensión estimada, y el programa 120 a los 65, fueron algunos de los temas analizados por los panelistas este domingo 17 de noviembre en el programa Radar.

El economista, ex subdirector de la CSS, quien participó en las mesas de trabajo y es vocero del Gobierno, Francisco Bustamante, dijo que “La no privatización fue una petición reiterada; el gobierno dice no se privatiza, pero vamos a usar entes privados para hacer las inversiones. Toda la mesa exigía que los rendimientos tenían que mejorarse”.

Agregó que, “con el nuevo sistema no hay tope, tú te puedes jubilar con el salario mayor, depende de los años de cotización y el monto que cotizaste”.

“Los trabajadores pedían que los empleadores, en vez de pagar 4.25, pagaran 9.25, ¿Qué iba a pasar con ese incremento de costo en la producción? muy probablemente se iba a trasladar, ¿Quién lo iba a pagar? el empleado. No entendía cómo estabas pidiendo eso y poniendo en riesgo el empleo de tus propios representados”, reiteró Bustamante.

“En la nueva ley se le pide a la Junta que se concentre en las funciones de una Junta Directiva”, Francisco Bustamante, sobre cambios en ley de la CSS.

Sobre la calculadora dijo que, “permite que las personas metan los datos y calculen cuánto le puede tocar. Invito a las personas a que hagan su cálculo”.

Por su parte, el abogado Daniel Lombana indicó que, “al final, el tema de la seguridad jurídica es delicado porque se le están haciendo reiteradas promesas a la ciudadanía y esto no es una reforma tributaria, tú le estás agarrando el salario a una persona con la promesa de una serie de beneficios y al final del camino le estás diciendo no se puede”.

Mientras que Ana Patiño, economista, y asesora económica del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), aseguró que “una de las grandes preocupaciones de la población es el monto o cálculo de la pensión; hay situaciones que son muy delicadas y lo que no se ha hecho de parte gubernamental es plantear los cálculos claramente de las pensiones. Eso debería estar claro y transparente para la población”.

“Las cuentas individuales nos llevan a altos riegos en el tema del cálculo de su monto de pensión, al final la queremos solidaria y de beneficio definido. Una vez que se dividieron los sistemas, vino la crisis”, acotó.

“Nosotros hemos planteado desde el principio que lo último que se debería tocar serían parámetros que afecten a la población, pero para eso se tiene que demostrar que es necesario“, indicó Patiño.

Para Eric Molino, economista de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), sostuvo que debe ver que “esto es una propuesta en que cada sector de la sociedad está haciendo un sacrificio. Tiene que venir acompañado de las corridas actuariales para poder ver cuál es el efecto que está teniendo de cada una de estas aportaciones”.

"Tristemente, lo que se le ha mencionado a la población es que los sacrificios constituyen el aumento de 3% de los empresarios y la subida de la edad, pero cuando examinas el documento hay otras cositas. Hay que ser muy transparente de cómo se transmite la información; aquí en el proyecto, hay cosas que la población necesita saber, cómo es el tema de la pensión de viudez que tiene unos ajustes”, agregó Lombana.

Molino recalcó que “la idea es que nadie llegue a la vejez en estado de pobreza, ahorita mismo estamos diciendo que hay que tomar una decisión ya que el tiempo se agotó; nosotros como sector empresarial veremos de qué manera vamos a hacer esa aportación”.

“Las cuentas individuales, si no están claras, si usted no tiene el saldo de su cuenta, es una cuenta nocional, no es una cuenta individual que tenga propiedad de ella y pueda reclamar, la cuenta mixta es una cuenta nocional y la que están proponiendo también es una cuenta nocional que no es privada”, dijo Patiño.

120 a los 65

En cuanto al programa 120 a los 65 que, con la propuesta, pasa a la CSS, Lombana aseguró que está mal enfocado, porque “esa manera de verlo como un subsidio no es el enfoque correcto”.

“Estábamos planteando en el sector empresarial que hubiese una pensión básica universal y podemos definir cuánto podría ser el monto mínimo. Es importante que como nación le tengamos a nuestros viejitos una dignidad en su jubilación, pero eso no puede estar desconectado de la realidad financiera y matemática”, manifestó Molino.

“No se puede hacer un análisis de la Caja de Seguro Social divorciado del sector laboral; son 700 mil personas informales que van a pasar 120 a los 65, no se tienen políticas de empleo para incorporarlos a la formalidad y que ellos puedan tener una expectativa de jubilación”, Ana Patiño.