Radar: informe a la Nación, voto plancha, canal de Panamá y Donald Trump

Ciudad de Panamá, Panamá/El reciente informe a la Nación, ofrecido por el presidente de la República, José Raúl Mulino, los 25 años del canal de Panamá bajo administración de los panameños y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca por segunda ocasión fueron algunos de los temas analizados por los panelistas este domingo 5 de enero en el programa Radar.

El politólogo Harry Brown dijo que una de las encuestas del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps) arrojó que el 68% de la población panameña quiere un cambio radical en Panamá. “Así nos podemos hacer una idea de cuánto de lo que dice el presidente se acerca o cuánto atiende esa demanda de la población”.

“Lo que nos ha dicho la población panameña en nuestra encuesta en el CIEPS es que el principal reto del gobierno es el agua, el empleo es importante también, pero es el agua lo que está pidiendo la gente”, explicó el politólogo.

Para Daniela Noriega, de la Asociación Panameña de Debate, “la conversación política siempre es compleja, pero ahorita en particular, los desafíos que estamos experimentando como país, temas de reformas al seguro social, minería, agua y abastecimiento, relaciones con los Estados Unidos son temáticas que muchas partes de generación sólo conocen de manera muy teórica. El desafío con la juventud más grande que enfrenta cualquier administración en este momento está directamente atado a cómo informa a una población que todavía no está viviendo en carne propia algunas problemáticas del sistema”.

Sobre el proceso de reformas electorales, Brown indicó que “ha sido ejemplar, lo que pasa es que ya no está funcionando igual porque respondía a un país que ya no existe, había una estabilidad política… Lo primero que hay que revisar es el proceso de reformas electorales”.

En cuanto a la reciente polémica por las declaraciones de Mulino sobre el voto plancha, Brown aseguró que “es importante para fortalecer a los actores políticos, para poder agregar intereses y para que haya rendición de cuentas. El problema que tenemos es con el cálculo del residuo, que representa a algunos actores”.

En este sentido, Noriega indicó que parte de la confusión es que las personas no entienden por qué se vota de esa forma y qué otras alternativas pueden haber.

Canal en manos panameñas y Río Indio

“Estos 25 años en verdad que debemos hacer un balance; a mi juicio, ese balance va a arrojar hechos sumamente positivos, también algunas debilidades y fallas; y debemos hacerlo de manera honesta, porque de otra forma no vamos a poner adecuadamente lo que significó esos 25 años, y a su vez, para no quedarnos en el pasado, poder abordar los nuevos retos y desafíos para no decir amenazas, que son reales”, indicó Luis Navas, político y escritor.

Agregó que “el logro del 7 de septiembre de 1977, todavía nosotros no lo hemos asimilado en su totalidad, se logró eliminar la discriminación para hombres y mujeres por razones de color de piel, por nacionalidad y cualquier otro tipo de impedimento, y eso nos permitió que los panameños fuéramos ocupando en forma creciente el dominio del canal de Panamá. Ese periodo de transición fue valiosísimo”.

Sobre las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y las amenazas de solicitar que se devuelva la administración a manos estadounidenses, Navas sostuvo que hay que prestar atención. “No se trata de cualquier personaje…Considero prudente que debemos constituir en la brevedad un equipo multidisciplinario, que atienda lo que se está dando tanto a lo interno de los Estados Unidos, como a nivel mundial”.

Sobre el proyecto de Río Indio para garantizar agua a las comunidades y la operación del Canal, el catedrático y político aseguró que no es un capricho y que ha sido motivo de estudios desde antes que el canal de Panamá fuera transferido.

“Los Estados Unidos en la década del 40 se propuso construir un nuevo juego de esclusas y se encontraron con que esas nuevas esclusas requerían más agua”, aseveró.

Agregó que el país tiene el compromiso internacional de garantizarles a cada una de las comunidades, de las familias, de las personas, las mejores condiciones… Por lo tanto, tiene que ser mediante convencimiento. “Los dos lagos que le sirven al canal de Panamá se impusieron con el fusil de los miembros del ejército de los Estados Unidos. En este caso hay más humanidad, hay que respetar derechos, pero lo más importante, hay que convencer”, Luis Navas, sobre proyecto de Río Indio.

Donald Trump

“La lectura que nosotros tenemos que hacer del Trump que llega a partir del 20 de enero es muy distinta a la lectura de la anterior. Los grupos que lo acompañan hoy no son los mismos que lo acompañaron en su gobierno anterior”, indicó María Cristina Ramírez, analista política y especialista en política latinoamericana.

“Entiendo bastante bien adónde le puede funcionar a Donald Trump el tema de Panamá cuando uno ve la reacción que ha tenido en los medios de Estados Unidos y en ciertos elementos del Partido Republicano. El tema de Panamá es como un tema pendiente que tienen los republicanos”, puntualizó.