Límites de la cuenca del Canal y la primera semana de la Asamblea, en el Radar

Ciudad de Panamá, Panamá/El abogado Publio Cortés, demandante de la Ley 20 de 2006, que redujo la cuenca del Canal, celebró que la Corte Suprema de Justicia la haya declarado inconstitucional esta semana.

“Para establecer los límites (de la cuenca), la Autoridad del Canal de Panamá no lo hace sola. Ella tiene que proponer, el Consejo de Gabinete analizar, quitar, poner, y proponer a la Asamblea Nacional para que lo apruebe. Esto se hizo correctamente en 1999 (cuando se crearon los límites originales de la cuenca del Canal), en 2006 no (cuando se reformaron los límites)”, dijo Cortés.

En 2006, la Asamblea Nacional modificó los límites de la cuenca como medida para que la ACP avanzara en la construcción del tercer juego de esclusas. Las comunidades de la ahora restituida cuenca se oponían al proyecto porque denunciaban que para alimentar el paso de buques más grandes se requeriría la construcción de un embalse que los obligaría a moverse de lugar. En el paquete de leyes de ese momento se incluyó otra que prohíbe al canal construir embalses.

“Está explícitamente que no se pueden construir embalses, pero haciendo otro argumento podría decir que esa ley está extinta”, planteó el exadministrador del Canal, Jorge Luis Quijano. La norma sostiene que no se podrán construir embalses “para el tercer juego de esclusas”, obra que ya fue concluida.

La ACP ha planteado la construcción de un reservorio de agua para enfrentar el problema de escasez en la cuenca durante la temporada seca. Del mismo lago donde se almacena el agua para pasar barcos depende el consumo del 50% de la población. El agua que solucionaría el problema justamente está en la cuenca restituida al Canal.

Otro tema abordado en Radar fue la primera semana de la nueva Asamblea, a la que ha llegado por primera vez el partido Realizando Metas y la independiente Coalición Vamos, que se configura como la bancada más numerosa. Ambas facciones se disputaron la presidencia de ese órgano estatal.

“No todos los votos estaban cuadrados, pero sí estaban cuadrados todos los partidos tradicionales, clientelistas, que hicieron bloque”, recordó el analista José Eugenio Stoute. “Hay diputados de partidos que han entendido que sumarse al bloque de los partidos tradicionales era sumarse a la desaparición de su partido”, indicó sobre los diputados Francisco Brea y Medín Jiménez (partido Panameñista), y Patsy Lee (PP). Los tres fueron los únicos de partidos que votaron por la candidata de Vamos.

El también analista Jaime Porcell aseguró que para Vamos era “muy difícil soltar la presidencia” en una negociación. “Pero no los veo a ellos tratando de entender el fenómeno de cómo gobernar, qué significan las alianzas, cómo se hacen sostenibles”, insistió.

En tanto, la diputada de Vamos, Alexandra Brenes, se refirió a la propuesta que presentó su bancada para modificar el polémico Reglamento Interno de la Asamblea. “Por más que para algunos diputados esto no es la prioridad, nosotros no podemos aspirar a resolver los problemas del país si no empezamos por poner en orden nuestra casa, que es la Asamblea”, aseguró. Vamos ha propuesto 72 modificaciones al reglamento, entre ellas descontar el día de trabajo a los diputados que no acuden al Pleno y eliminar el beneficio que tienen de importar autos sin pagar impuestos.

El diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino, se refirió, por su parte, al ejercicio que hacen para conseguir un cuarto diputado y lograr hacer una bancada, lo que les permitiría tener un espacio fijo en todas las comisiones de la Asamblea. “Lastimosamente no se ha podido concretar nada de nuestra parte”, reconoció. Todavía tienen hasta el 12 de julio para inscribir una bancada de cuatro diputados mínimo: han conversado con Patsy Lee del PP, infructuosamente, y analizan una salida con Vamos, que les podría ceder espacios en algunas comisiones.