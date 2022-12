Radar: una mirada a los temas espinosos del 2022

Diversas voces hicieron este domingo en el programa Radar un análisis sobre el año que está por terminar. ¿Cómo nos fue en el terreno económico o el educativo? ¿Qué lecciones nos deja en el sanitario? Se aproxima el año preelectoral, ¿qué ha sucedido con nuestras instituciones?

“Nosotros estamos proyectando un cierre de alrededor de 7.5% (de crecimiento del Producto Interno Bruto), incluso revisamos la cifra al alza que la que teníamos a inicio de año”, dijo Marcela Galindo, presidenta de la Cámara de Comercio de la provincia de Panamá.

Sin embargo, resaltó las disyuntivas de ese mismo crecimiento: “seguimos con la misma tendencia de que la recuperación de empleos no se ha dado al mismo ritmo que la recuperación económica”.

Este año Panamá se vio inmersa en una crisis social, con protestas extendidas durante todo el mes de julio por el precio de la canasta básica de alimentos, el de los medicamentos y la corrupción.

Pero las causas estructurales de esa crisis no parecen haberse resuelto. El analista José Eugenio Stoute cree que en un año preelectoral la corrupción va a seguir en aumento. “Se requiere mucho dinero para financiar un supuesto intento de reelección abierto, pienso que muy pocas veces, solo recuerdo un gobierno que llegó a tanto”, dijo sobre las intenciones reeleccionistas del PRD.

El presidente del partido Panameñista, José Blandón, llamó a que las instituciones actúen. “Ahí es donde el Tribunal Electoral debe estar pendiente de cumplir las normas que están vigente”, reclamó.

Pero el abogado Roberto Ruiz Díaz no cree que haya una respuesta contundente. “Cuando metes en la Fiscalía Electoral una persona como Dilio Arcia, un PRD de tuerca y tornillo, y le pones un suplente -otro PRD de tuerca y tornillo- (Luis Guerra), que luego lo vas a pasar al Tribunal Electoral a tomar decisiones, es porque estás buscando algo de ese Tribunal Electoral”, planteó.

En el terreno educativo, Nadia De León, directora del Centro de Investigación Educativa, abordó la realidad de los estudiantes que no aprobarían el ciclo escolar 2022. Según el Ministerio de Educación, serían cerca de 50 mil alumnos. “Repetir el año escolar no es algo que realmente ayude a los estudiantes a mejorar”, insistió.

¿Hemos aprendido las lecciones que ha dejado la pandemia al sistema de salud de Panamá? Ivonne Torres, profesora de Farmacología de la Universidad de Panamá, cree que “en algunos aspectos hemos aprendido, en otros nos falta”. Pero enseguida anota: “lo que sí llegó fue la conciencia de todas aquellas obras que quedaron atrasadas de otros gobiernos, y que habrían sido necesarias cuando llegó la pandemia”, entre ellas la Ciudad de la Salud, que tras más de cinco años de retrasos abrió parcialmente a marchas forzadas el año pasado para recibir pacientes con covid-19.

En Radar también se habló sobre la violencia.

En el terreno de la violencia de género, la abogada Zuky Yard reclamó que durante 2022 no se haya hecho lo suficiente. “Para mí, pienso que no estamos haciendo el trabajo de rigor, es una pena que no se haya podido discutir el presupuesto con brazaletes electrónicos, es una medida de protección que está establecida desde hace mucho tiempo en nuestra normativa, y terminamos el 2022 y no existen”, dijo.

Mientras, Jaime Abad, también abogado, abordó el problema de violencia producto del narcotráfico: “en año anteriores Panamá era nada más un punto de embarco, y no de consumo. Lamentablemente eso cambió. Y por cada captura que hay, la mafia organizada nos mete cinco embarques”.