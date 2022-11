Seguridad en Panamá, el Tribunal Electoral y el inicio del Mundial en Radar

Un ambiente de inseguridad

El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, calificó como “muy doloroso” el asesinato de un miembro de la policía durante un allanamiento en Panamá Viejo esta semana. Destacó que en menos de 24 horas se capturó al responsable, quien desde entonces ha expresado arrepentimiento, pero no tendrá acceso a un acuerdo de pena.

Con respecto al alto número de robos y hurtos que enfrenta la población, el ministro Pino indicó que el Ministerio de Gobierno busca modificar el funcionamiento de las casas de paz, ya que anteriormente, el Ministerio Público investigaba este tipo de delitos por cuantías superiores a $250, pero ahora se requiere que sea $1,000 para ser investigado por un fiscal y no resuelto por un juez de paz.

Con respecto a la ley de extinción de dominio, denunció que está atascada en la Asamblea Nacional, pero aseguró que “hará lo que tenga que hacer” en el tiempo que le quede en el cargo para asegurar que se vuelva realidad.

El Tribunal Electoral responde a los cuestionamientos

Tras las críticas por la aparición de firmas cuestionables para la libre postulación, el magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoffery, explicó el funcionamiento de la aplicación de recolección de firmas y aseguró que desde el 11 de octubre se han hecho los correctivos para evitar que se pueda manipular el proceso.

Destacó que el nuevo sistema permite un audito de las firmas a través de la revisión de los videos, algo que no era posible cuando se manejaba con libros físicos.

Según el magistrado Valdés Escoffery, el Departamento de Auditoría Interna del Tribunal Electoral ha revisado el 88% del total de videos que acompañan las firmas y han determinado que el 16% de las firmas son anulables porque no se siguieron las reglas, la persona no sale claramente, o no está presente en el video.

Con respecto a la molestia de muchos ciudadanos por que se permita que miembros de partidos políticos aspiren a un cargo por la libre postulación, el magistrado aseguró que nadie ha propuesto en ninguna de las reformas que esto se prohíba.

¿Un futuro en juego?

Alfonso Grimaldo, fundador del medio digital Nueva Nación, explicó que Panamá se está volcando hacia un futuro incierto con dificultades para pagar nuestras deudas.

Entre las principales preocupaciones está que además del déficit fiscal actual de $2,000 millones que enfrenta el país, a partir del 2024 este se va a duplicar debido a la falta de reforma al sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social, ya que el Estado deberá asumir un déficit adicional de $2,000 millones.

Como agravante, mencionó que Panamá no está haciendo las inversiones en educación y otros rubros que permitirían pagar esa deuda en el futuro, ya que se está gastando en planilla y esto genera un doble costo por pagar un funcionario que no rinde y el obstáculo que representa esa persona para el funcionamiento de la institución.

Grimaldo criticó que Panamá está tomando las decisiones equivocadas y no parece tener la voluntad ni capacidad política de cambiar el rumbo a pesar de múltiples advertencias de entes internacionales

Un Mundial cuestionado

Los periodistas deportivos Roberto Rivera y Claudya Carolina Morales se refirieron a los cuestionamientos que han surgido por la celebración de la Copa Mundial del Fútbol en Catar, un país cuestionado por su récord de derechos humanos.

Rivera destacó que antes del Mundial de Rusia había preocupación por lo que se podría dar, pero que al final los fanáticos se vieron positivamente sorprendidos. Sin embargo, indicó que en Catar antes de que rodara el primer balón ya se habían dado detenciones a periodistas por grabar y restricciones a la fanaticada.

Para Morales, este Mundial quedará como un lunar en la historia de la FIFA y espera que a la hora de escoger las futuras sedes, se asegure que la fanaticada se pueda sentir segura, sin importar su identidad sexual, posición política o credo.