Seguridad, planillas abultadas y el pulseo por las comisiones de la Asamblea fueron analizados en Radar

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, se refirió a los hechos de violencia que se registran a diario en el país, muchos de ellos atribuidos a la pelea entre pandillas por el control de territorio para la venta de drogas.

De acuerdo con Ábrego, todos los homicidios, casi el 100% son resueltos por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), pero es algo que en sus propias palabras calificó de ‘tonto’, porque lo ideal es que no se llegue al homicidio para resolverlo, lo ideal sería prevenirlo.

Aseguró que la lucha contra el narcotráfico es algo internacional, y Panamá debe cooperar para que los estupefacientes no lleguen a los países del norte, pero también debe combatir el microtráfico.

Agregó que los retenes policiales no son caprichos de la Policía Nacional, sino que muchos de ellos se hacen porque acaban de suceder hechos delictivos y se montan los operativos para dar con los responsables.

También se refirió a la migración irregular por Darién, asegurando que actualmente están ingresando muchos delincuentes y es algo que se puede notar a simple vista, ya que, mientras ves a padres y madres solteras con sus hijos, o familias, también hay ‘grupitos’ que con solo verlos ya se sabe que son delincuentes que buscan llegar al norte.

Señaló que uno de los grandes problemas que existe es que Colombia no tiene ningún tipo de control sobre quienes pasan por su territorio. Agregó que Panamá no puede detener a todos los delincuentes porque no tiene la capacidad.

Planillas en la Alcaldía

Por su parte, el vicealcalde Roberto Ruíz, habló sobre la abultada planilla de transitorios de la Alcaldía de Panamá, que constaba de más de 1,200 personas.

Recalcó que el Municipio tiene una deuda millonaria con el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que decidió hacer la entrega de cheques.

Hasta el momento, se ha reducido la planilla en casi un 50%, y podría continuar a la baja porque, según el Vicealcalde, sigue estando por arriba de lo que se genera.

Lucha por el control de las comisiones de la Asamblea

El diputado Luis Duke, de la bancada independiente Vamos, se refirió al pulseo que hubo entre las diferentes nóminas para el control de la Comisión de Presupuesto, alegando que la bancada que representa se unió en una nómina con Patsy Lee y los diputados de MOCA, lo que les permitía llegar a 24 miembros, por ende, les tocaba 5 comisionados.

Al final, la nómina o alianza estratégica establecida entre ellos logró tener los 5 comisionados.

Conclusiones y caricatura