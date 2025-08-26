100% Colonense: Aixa Góndola

"El corazón se me infla de alegría por todas las oportunidades que me ha dado la danza y todas las oportunidades, todas las personas que me han abierto las puertas para llevar este festival a un paso más allá".

Aixa Góndola es 100% colonense. Orgullosamente de Villa Catalina, Puerto Pilón. Artista, maestra de danza y bailarina de danza contemporánea y danza aérea.

Directora de ANCLAS, Festival de Danza Contemporánea de Colón. Aproximadamente lleva 12 años dedicándose al arte de la danza, siendo maestra, siendo bailarina profesional.

“Yo comencé a bailar a los 21 años, pero bueno, eso no me impidió dedicarme a lo que me apasiona y a lo que me gusta, el arte de la danza”, indicó.

Contó que ANCLAS surge por la necesidad de crear espacios para la danza en la provincia de Colón. Se consolidó en el 2022, ya que fue mi tesis de grado. Es un festival principalmente de danza contemporánea, pero abarca artes plásticas, emprendedores, cuentacuentos.

“Tenemos escuelas de danza que vienen a participar en la provincia de Colón, de otras provincias. Es un festival totalmente de arte y que quiere dar a conocer que Colón es una ciudad llena de talento, llena de arte y llena de propósito para nuestros jóvenes y de futuro. El arte en general es libertad”, manifestó.

Continuó diciendo que está segura de que el arte a todos nos llena, el arte sana, sana el alma, sana el corazón. “Entonces pienso que todos deberíamos experimentar, aunque sea una cosa de arte en nuestra vida, ya sea la danza, la pintura, la música. A todos a participar de actividades culturales”.

Dijo estar muy agradecida con todo mi equipo de trabajo, con su mamá, hermana, amigos, y el productor Moisés García. “El corazón se me infla de alegría por todas las oportunidades que me ha dado la danza y todas las oportunidades, todas las personas que me han abierto las puertas para llevar este festival a un paso más allá. Soy Aixa Góndola y soy 100% colonial”.