Si Fuera Presidente: Zulay Rodríguez habla sobre las interioridades de la Asamblea

La candidata presidencial por la libre postulación, Zulay Rodríguez, comentó en ‘El Paredón’ de Si Fuera Presidente, dijo que en la Asamblea Nacional haría cambios como reducir el número de diputados, reducir los salarios, las dietas, los contratos y cambiar la comisión de Presupuesto, pero antes, cambiaría la constitución.

Sobre el manejo de la planilla 002, una de las que manejó la diputada, manifestó que hay una parte de esta planilla donde se nombra a las personas de confianza, y ella dio los detalles de su uso. Aclaró que, las personas de la fundación Manchitas que aparecían en planilla, sí hacían su trabajo y las labores de la fundación las hacías después de las 4:00pm.

En cuanto al proyecto que reformaba el reglamento interno de la Asamblea Nacional que quedó engavetado, Rodríguez dijo que no sabe qué sucedió, y que ella era una de las que estaba de acuerdo con que se le diera discusión.

Yo no mando, yo les he votado en contra, yo soy la que me paro, yo soy la que denuncio, la que señalo; ahora mismo la persecución que me tienen es del PRD”, expresó.