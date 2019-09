Biz Fit, encuentro de innovación y negocios será el 10 de octubre en Panamá

Además, se suman conferencista de alto perfil y con gran experiencia en diversos temas de últimas tecnologías como Rebecca Lieb, autora de “ Content: The atomic particle of Marketing”, quien presentará su Conferencia Magistral Digital Marketing “ How AI Impacts Content Marketing Automation”,

Lieb se destaca también por ser asesora estratégica, analista de investigación, oradora y columnista.

Con la conferencia “ Augmented Reality In Business: How AR May Change The Way We Work” llegá Lorne Fade, co- fundador de VR Visión, una startup de tecnología que está mejorando los resultados de capacitación y atención médica para algunas de las marcas más grandes del mundo que utilizan la tecnología VR / AR.

Con más de 30 años de trayectoria, Monique Morrow es considerada una de las voces femeninas más relevantes en el mundo tecnológico y es la editora del libro The Internet of Women, que ilustra el cambio cultural que implica la contribución de las mujeres en la innovación.

En la actualidad es presidente y cofundadora de Humanized Internet y, en esta oportunidad compartirá su conocimiento y experiencia sobre “ Imagining Blockchain For Social Good”.

También expondrá Artur Barreiros, Gerente General del Grupo Robert Bosch para América Central y el Caribe, con la conferencia “ Disruption In Connected Mobility”, donde explica cómo la conectividad a través de servicios de internet, enlazarán a los usuarios y sus vehículos para brindar mayor seguridad.

La Cámara Panameña de Tecnologías de Información, Innovación y Telecomunicaciones (CAPATEC) y la Fundación Ciudad del Saber, invitaron a participar del encuentro de Innovación y Negocios: BIZ FIT Panamá en su 11° edición.

Aseguran que es el evento que presenta las tecnologías futuras y emergentes, a través de jornadas gratuitas y con la presentación temas novedosos que son tendencia en el mercado mundial.

El registro está disponible en la plataforma oficial www.bizfitpanama.com donde los interesados podrán formalizar su inscripción.

La cita es el próximo 10 de octubre, desde las 8:00 a.m., hora en la que se iniciará el registro de los participantes y continuará a lo largo del día en sesiones de 60 minutos para las conferencias, bajo la organización de Capatec y la Fundación Ciudad del Saber, que será la sede en esta versión.

Desde su primera edición en el año 2008, Capatec y la Fundación Ciudad del Saber reúnen a emprendedores, estudiantes, empresarios, visionarios y profesionales en la plataforma que cada año crece significativamente.