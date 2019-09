México busca ser 'paraíso de inversiones' tecnológicas ante robotización

En su ponencia inaugural de un foro sobre innovación organizado por el grupo editorial Expansión, Romo señaló que gran parte de producto interno bruto de México radica en la manufactura, "que es uno de los sectores que más rápido van a cambiar, se van a automatizar, a robotizar".

Planteó la posibilidad de que se pierdan por esa causa en México cinco millones de empleos en los próximos 10 años, y citó el ejemplo de Estados Unidos, cuya manufactura ha migrado en gran medida a otros países o se ha robotizado, "pero han creado otras industrias que han compensado esa pérdida de empleos".

"En México tenemos que cambiar de lo tradicional a no tener miedo a lo que viene, y no se lo podemos dejar solamente a las empresas grandes. Por eso las pequeñas empresas vienen a jugar un papel importantísimo. Para poder hacer esto necesitamos pensar en México primero, y no para copiar al presidente (estadounidense Donald) Trump, pero México primero", expresó.

Abogó igualmente por "ser más egoístas en las negociaciones de los tratados comerciales", respetando" lo acordado.

"No podemos ser un país que solamente tenga superávit prácticamente con uno solo, Estados Unidos, y que tengamos déficit con prácticamente 98 % del resto", sostuvo.

Por otro lado, señaló la necesidad de impulsar a las pequeñas empresas para que contribuyan a "tener cadenas de valor mucho más poderosas", y aseguró que la banca estatal de desarrollo estará enfocada en ello.

Romo indicó que el Gobierno anunciará en breve una mesa de negociación con representantes del sector privado que estará orientada a la tecnología del conocimiento.

"Y estamos trayendo a varios líderes del mundo a crear un consejo que nos ayude a empezar a hablar de todo lo que viene: qué tiene que hacer México para posicionarse como el país con la visión más clara en innovación y convertirse en ese paraíso para la inversión en todas las tecnologías", puntualizó.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, celebró la iniciativa del consejo de innovación y destacó que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegó al poder el 1 de diciembre de 2018, ha establecido 43 mesas de diálogo con los distintos sectores productivos.

"Es algo que le tenemos que reconocer a este Gobierno, porque Gobiernos para atrás no teníamos esa comunicación. Eran decisiones que se tomaban sin tomar en cuenta a la sociedad", apuntó en el panel "La Nueva Relación Empresas-Gobierno".

En el mismo panel, el vicepresidente de Iniciativas Globales del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Marco Muñoz, destacó que un país que no invierte en sistemas educativos de alto nivel "difícilmente puede competir en la economía internacional, sobre todo en el mundo digital".

"El gran reto es la desigualdad, eso tendríamos que platicar más: qué vamos a hacer para evitar esa gran desigualdad entre aquellos que tienen el conocimiento y aquellos que no lo tienen, y cuál es la estrategia, no solamente crear un consejo sino crear políticas públicas que garanticen que esto sea continuo y a largo plazo", manifestó.

A su vez, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, mencionó que entre los objetivos del Gobierno para aprovechar al máximo las nuevas tecnologías figuran extender la conectividad a internet a todo el país, en especial las zonas rurales, y ampliar las habilidades tecnológicas, particularmente las de empresas pequeñas.

"Y luego está toda la parte en la que hay que seguir avanzando, en emparejar la educación, los planes educativos, con las necesidades del nuevo mercado laboral", acotó.