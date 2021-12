Desde la niñez nos decían que estar descalzo en casa no era bueno, sin embargo, más allá del piso frío y sus consecuencias, el pie humano no está hecho para caminar sobre piso artificial, mucho menos durante el invierno.

Para muchas personas es costumbre caminar dentro de la casa con los pies descalzos, esta práctica, se comprobó que no es lo más saludable para nuestras extremidades inferiores. Los expertos recomiendan que no es bueno hacerlo siempre, ya que como todo hay ventajas y desventajas. El estar descalzo en casa tiene beneficios como activar los músculos del pie y mejorar su circulación. Además, para los bebés que están dando sus primeros pasos, los ayuda en el desarrollo cognitivo.

A pesar que el pie está preparado para caminar sobre terrenos naturales, el piso de la casa no es uno de ellos. La cuestión se da cuando llega el invierno y las temperaturas bajan, haciendo fácil que las personas descalzas puedan pescar un resfriado, además son muchas las posibilidades de lesionarse con algún objeto de la casa, como las temibles esquinas de los muebles y el dedo chiquito del pie.

Lo que en Latinoamérica llamamos 'pantuflas' es lo recomendado para utilizar en casa, evitando a toda costa los zapatos que se utilizan en la calle, ya que acumulan bacterias y el 100% de ellas se pueden esparcir con facilidad por el suelo de la casa. De igual forma que con cualquier otro calzado, las pantuflas deben cumplir parámetros para asegurarse que no lastimará la pisada del pie.

No deben apretar, debido a que podría impedir la circulación, debe tener una suela que brinde una adecuada amortiguación, además de tener una textura que la haga confortable y resistente. El uso de las pantuflas se ha vuelto tan popular que marcas como Skechers y Crocs se han adentrado a este mercado y lanzado su línea de pantuflas.

