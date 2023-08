Atención | Esta noche habrá Superluna Azul y en Panamá se podrá ver ¿A qué hora será?

¡Atención fanáticos de los fenómenos astronómicos! Esta noche se registrará la tercera Superluna del año y los panameños tendremos la oportunidad de disfrutarla desde el lugar en donde nos encontremos. Eso si las condiciones climáticas lo permiten ¿A qué hora se podrá ver? Aquí se lo contamos.

El octavo mes del año terminará con un evento estelar excepcional y muy poco frecuente. Se trata de la superluna azul, considerada la Luna más cercana y brillante del año. Al ver el nombre, es lógico pensar que veremos una Luna súper grande de color azul sobre el cielo estrellado. Sin embargo, no será así. El término se remonta a una expresión del siglo XVI cuando una luna azul se refería a algo que nunca o rara vez ocurría, según la Enciclopedia Británica.

¿Qué es una superluna azul?

Se denomina superluna azul cuando se presentan dos lunas llenas en el mismo mes del calendario. Algo que suele ocurrir solo una vez cada dos o tres años, según la NASA. La superluna azul anterior ocurrió en octubre de 2020 y la próxima Luna azul será en 2026.

Las lunas llenas ocurren alrededor de 12,4 veces al año, lo que significa que cada 2,8 años, un período de 12 meses tiene 13 lunas llenas. Así, uno de esos meses tendrá que albergar dos lunas llenas, una al inicio y la otra al final del mes, por tanto, a esa última Luna se le conocerá como una Luna Azul.

¿A qué hora y cómo ver la Superluna?

Según The Old Farmer's Almanac, la superluna se podrá ver la noche del miércoles 30 de agosto, con el punto máximo en el cielo a las 9:37 p. m., hora de Miami (Estados Unidos), siempre que las condiciones climáticas de cada región lo permitan. No obstante, en algunos países como España, Francia y otras regiones europeas, la superluna se registrará durante la madrugada del 31 de agosto.

La hora exacta según la región en la que se encuentre será la siguiente:

En Panamá a las 8:30 pm. del 30 de agosto.

En México, a las 7:30 pm. del 30 de agosto.

En Colombia, a las 8:30 pm. del 30 de agosto.

En Venezuela, a las 9:30 pm. del 30 de agosto.

En Argentina, a las 10:30 pm. del 30 de agosto.

En España, a las 3:30 am. de la madrugada del 31 de agosto.

Para fortuna nuestra, este evento astronómico se podrá observar en la mayor parte del mundo, sin la necesidad de binoculares o telescopios, por lo que solo bastará con mirar al cielo. La Luna se encontrará a 357.344 kilómetros de distancia de la Tierra, lo que hará que parezca aproximadamente 14% más grande y brillante que cuando está más alejada de nuestro planeta, según la NASA.

¿Por qué es un evento extraordinario?

Como bien señala un artículo de la CNN, para comprender totalmente este fenómeno es necesario entender dos conceptos clave: superluna y luna azul. Una superluna se presenta cuando la Luna está en su punto más cercano a la Tierra o cerca de él al mismo tiempo en que está llena. Durante este evento aparece especialmente grande y brillante debido a que está más cerca de lo habitual.

Las superlunas suelen tener un impacto en la Tierra provocando mareas más altas en los océanos, según la NASA. Además, su aparición ocurre tres o cuatro veces al año.

Por otro lado, una luna azul, como se ha explicado anteriormente, es el término que se usa cuando hay dos lunas llenas en un solo mes. Este fenómeno se da cada dos o tres años.

No todas las lunas azules son superlunas, lo que hace que la luna de este 30 de agosto sea aún más excepcional. Alrededor del 25 por ciento de todas las lunas llenas son superlunas, pero sólo el 3 por ciento de las lunas llenas son lunas azules. La próxima vez que se produzcan dos superlunas en el mismo mes será en enero de 2037, según el astrónomo retirado de la NASA, Fred Espenak.

Ya lo sabe, recuerde estar pendiente a la superluna de esta noche y disfrute de un fenómeno astronómico verdaderamente extraordinario.

*Con información de www.cnnespanol.cnn.com y www.depor.com*