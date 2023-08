'No regreso más nunca a Venezuela' | Actriz de Betty La fea sufrió violento asalto a mano armada

Natalia Ramírez, la actriz que dio vida a la malvada Marcela Valencia en la exitosa novela 'Yo Soy Betty, La Fea', reveló un terrible episodio que sufrió mientras se encontraba grabando una novela en Venezuela. El trauma fue tal, que Ramírez prometió nunca más volver al país sudamericano.

Con más de 30 novelas realizadas y una larga trayectoria en la pantalla chica, Natalia Ramírez es sin duda una de las actrices más reconocidas de la industria colombiana. Sin embargo, su papel como Marcela Valencia, la ejecutiva de Ecomoda que tenía una relación con don ‘Armando’ e íntima amiga de la "Peliteñida", ha sido el más importante de toda su vida. Tanto es así, que todavía hoy, 24 años después de estrenada la novela, ella sigue respondiendo cuando las personas la llaman por el nombre de su personaje.

Recientemente, Ramírez contó una experiencia traumática que tuvo hace varios años en Venezuela. En una entrevista con ‘Caracol Televisión’ en el programa ‘Se dice de mí’, Ramírez describió uno de los días más angustiantes de su vida, durante el cual pensó que iba a morir a manos de criminales.

“Yo estaba grabando y cuando terminé ya íbamos de vuelta para el aeropuerto, cuando de repente dos carros se nos acercan muy rápido, uno por delante y otro por detrás, Y nos hacen parar y bajarnos”, dijo Natalia.

El incidente ocurrió camino al aeropuerto de Maiquetía, donde varios hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba. Luego la obligaron a ingresar en uno de los carros y uno de los criminales se sentó a su lado y le apuntó con un arma de fuego a la cabeza durante dos horas. Ramírez recordó sentir la mano del hombre temblando con el revólver y pedirle que quitara el dedo del gatillo para que no se disparara por error. Sin embargo, el hombre ignoró su petición y continuó apuntándole a la cabeza con el dedo en el gatillo.

“Fue un tipo de secuestro exprés, por suerte, pero sí tuve mucho susto. Me metieron a un carro y me pidieron las claves de las tarjetas y de todo, pero lo que me asustaba es que un hombre me había puesto una pistola en la cabeza y la mano le temblaba”.

Luego de esto, en medio del gran susto que había vivido, a la actriz la dejaron tirada cerca al aeropuerto y en ese mismo instante llamó a su esposo, Ricky Díaz, para pedirle de manera angustiante que bloqueara todas las tarjetas, mientras ella llegaba a Miami.

Después de este suceso, la actriz tuvo un cambio radical en su vida, ahora vive sus días como si fuera el último, siempre está dispuesta a emprender nuevas aventuras y dijo que después de esa experiencia aseguró nunca volver a Venezuela.