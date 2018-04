Cápsula Dragón llegó a la Estación Espacial Internacional

"Confirmamos su captura", dijo un comentarista de la Agencia Espacial de Estados Unidos (Nasa) mientras el brazo robótico de la ISS tomaba la cápsula a las 10H40 GMT, en momentos en que el laboratorio espacial se encontraba sobre la parte sur de la República Democrática del Congo.

En las próximas horas, la nave -lanzada el lunes desde Cabo Cañaveral, Florida- será arrimada y acoplada a la ISS. Los astronautas comenzarán la descarga más tarde en la jornada.

La cápsula lleva una carga con cerca de 2.600 kilos de alimentos, materiales y equipos para experimentos científicos, entre ellos uno destinado a estudiar las tormentas eléctricas y otro para evaluar el desarrollo de fármacos en el espacio, así como tecnología para remover basura espacial.

Se trata de la decimocuarta misión de SpaceX en el marco del contrato por 1.600 millones de dólares que tiene con la Nasa para abastecer a la ISS durante varios años.

