Especialistas panameños realizan primera cirugía cerebral con paciente despierto

Esta operación, que en otros países también se conoce como craneotomía con paciente despierto, se realiza cuando se haya detectado una masa en el cerebro, la persona tenga una epilepsia de difícil control o en algunos casos de Parkinson.

Así explicó a TVN-2.com, la magister Jemila Juárez, especialista en neuropsicología y parte de los expertos que participaron en la primera intervención de este tipo de Panamá a mediados de este año.

Los doctores Rainier Rodriguez (neurólogo neurofisiólogo) y Leonardo Barrios (neurocirujano funcional), también integraron el equipo.

“La realidad es que ya muchos países, tanto de nuestra región como en otros continentes, llevan más de una década haciendo este tipo de cirugías”, comentó Juárez en entrevista con este medio. “Ya había neurocirujanos funcionales en Panamá, pero hacía falta una parte del equipo. Tampoco son cirugías que se hacen a la ligera”.

Una joven de 16 años fue la paciente de este proceso, que asistió a consultas de neurología para atender crisis convulsivas y que persistieron, a pesar de los tratamientos asignados por sus médicos.

Juarez resaltó que antes de la cirugía vigil, se aplican pruebas neuropsicológicas a los seleccionados para evaluar su coeficiente intelectual, sus dominios neuropsicológicos, es decir atención, memoria, lenguaje y funciones ejecutivas, y la lateralización del lenguaje.

Con ello, se busca determinar si la persona podrá estar tranquila al momento de la cirugía, ya que es despertada en un momento clave del procedimiento.

“Por eso es que se hace todo un proceso de ir a visitar, de conversación, de ver los niveles de ansiedad que maneja, la personalidad. Un poco de eso ya nos da una idea si la persona va a estar tranquila o no. ¿Qué pasa? Si la persona no lo está, hay que dormirlo de inmediato porque si no, se empieza a mover y se puede lastimar”, comentó a TVN-2.com.

Para esta intervención, se decidió hacer una craneotomía con neuronavegación con extirpación total de la lesión, con la paciente despierta por la cercanía al área del lenguaje y a la motora primaria.

Juárez detalló a TVN-2.com que cuando se despierta al paciente, el neurocirujano comienza a operar a la vez que la neuropsicóloga desarrolla actividades para evaluar “la motricidad, el lenguaje espontáneo, el lenguaje denominativo (nombres de personas y objetos), seguimiento de órdenes, la memoria de trabajo, secuenciación y otras funciones ejecutivas”.

Con esto, los médicos evidenciaron la conservación de las funciones neuropsicológicas y motoras.

Luego del procedimiento, la paciente se ha mantenido sin crisis convulsivas y logró regresar a sus actividades diarias al colegio.