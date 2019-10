Game On! Panamá 2019, un evento organizado por 'Gamers para Gamers'

Game On! es un evento familiar enfocado en la comunidad de gamer y que contará con gran variedad de torneos de videojuegos competitivos.

El evento está organizado por Refugio 507, quienes ya hace un tiempo vienen reuniendo a todos los gamers de la ciudad en sus establecimientos.

El horario del evento es de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. ambos días.

La actividad contará con áreas de gaming gratuitas, consolas de última generación, realidad virtual, PC gaming y un área de retrogaming. Esta última área estará presente gracias a él luchador-gamer, Karcamo Forjador del Dolor, quien brindará sus consolas retros para el entretenimiento de todos los visitantes.

También habrá concurso de cosplay y podrás encontrar stands de accesorios geek y gaming de Panamá.

El Red Bull Event Car, será una de las atracciones especiales, con el genial simulador de Fórmula 1, amenizado con la música “El Chombo”.

Además, los gamers podrán presenciar el show de Glitch Band, quienes brindarán shows musicales los dos días, con repertorio de videojuegos, películas, series de televisión y anime famosos.

Los torneos de videojuegos que se llevarán a cabo son los siguientes:

SÁBADO 26 DE OCTUBRE

Mario Kart 8 Deluxe, PES 20, Mortal Kombat 11, DragonBall FighterZ, Call of Duty Black Ops 4 (5vs5).

Super Smash Bros. Ultimate (para competidores de 8 a 15 años), Street Fighter V, Overwatch, Fortnite (para competidores de 8 a 15 años), Super Smash Bros. Ultimate (Girls Only).

DOMINGO 27 DE OCTUBRE

FIFA 20, Tekken 7, Splatoon 2, Super Smash Bros. Melee, Call Of Duty Black Ops 4 (2 vs 2),Super Smash Bros. Ultimate, The King of Fighters XIV, League of Legends, Fortnite (3 vs 3), Pokemon UltraSun & UltraMoon.

Entre los dos días se entregarán 23 trofeos, dinero en efectivo y obsequios de patrocinadores, que hacen una suma total de $10 mil.