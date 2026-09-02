¡EN MINUTOS! Tercer Show de Tu Cara Me Suena 2026

Tu Cara Me Suena

“Chévere”, “El carbonero”, “Según quién”, “Envolver”, “Take on Me” y otros éxitos sonarán esta noche. La cita es a las 8:00 p. m., por TVN, TVN Pass y YouTube.

Todo listo para el tercer show de Tu Cara Me Suena / TVN Digital
Redacción Digital
02 de septiembre 2026 - 18:52

Ciudad de Panamá, Panamá/¡La cuenta regresiva está por terminar! Los famosos reciben los últimos retoques en el camerino, el jurado toma sus posiciones y el escenario del ITSE está listo para encender sus luces.

Tras una segunda gala que nos dejó sin aliento y un empate histórico en el primer lugar, el tercer show de Tu Cara Me Suena 2026 promete sacudir la tabla de posiciones. Esta noche, las victorias pasadas no cuentan: los ocho famosos empiezan completamente desde cero.

El repertorio de hoy nos llevará por un viaje musical extremo. Veremos desde el exigente baile urbano de Anitta y la irreverencia de Tokischa, hasta la bachata de Romeo Santos, los clásicos ochenteros de A-ha y el dramatismo de La Lupe.

¿Estás listo? La cita es a las 8:00 p. m. por TVN, TVN Pass y YouTube.

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