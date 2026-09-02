¡Llegó el miércoles de transformaciones! Hoy se enciende el tercer show de Tu Cara Me Suena 2026

La competencia se aprieta. Conoce los cambios extremos que enfrentarán los ocho participantes esta noche a las 8:00 p. m. por TVN, TVN Pass y YouTube.

Ciudad de Panamá, Panamá/¡La cuenta regresiva terminó! Las luces están a punto de encenderse, los camerinos se preparan para los cambios extremos y los ocho famosos están listos para abandonar por completo sus identidades. Hoy llega el tercer show de Tu Cara Me Suena 2026 con nuevos retos, caracterizaciones al límite y una competencia que no da tregua.

Anarkelys Arias, Vicente Chávez, Rikiplops, Maisa Pérez Condacín, El Urri, Ale Merod, Israel “Ñero” Berastegui y Yamilka Pitre volverán a apoderarse de la tarima tras dos galas de infarto que ya nos dejaron ganadoras distintas, un empate histórico y momentos que encendieron las redes.

Pero esta noche, el marcador vuelve a cero. Haber conquistado al jurado o al público en la gala anterior no garantiza nada cuando el clonador entra en acción.

Ocho famosos, ocho identidades extremas

El tercer show promete una explosión musical que viajará desde los ritmos urbanos y la bachata, hasta el pop clásico y las voces más potentes.

Maisa Pérez Condacín dejará atrás el glamour de Christina Aguilera para transformarse en Anitta, un reto que le exigirá dominio escénico, seguridad y mucho movimiento. Por su parte, la ganadora del segundo show, Yamilka Pitre, cambiará el swing de Yainubis por la inigualable intensidad de La Lupe, asumiendo una personalidad marcada por el dramatismo puro.

Anarkelys Arias enfrentará uno de los giros más radicales de la noche al convertirse en Romeo Santos. La ganadora de la primera gala tendrá que modificar su voz, su postura y sus gestos para traer al Rey de la Bachata al escenario. Mientras tanto, Ale Merod cambiará la rebeldía rockera de Alejandra Guzmán por la propuesta urbana y contemporánea de Aria Vega.

Del sonido de A-ha a la irreverencia de Tokischa

El viaje en el tiempo estará a cargo de Israel “Ñero” Berastegui. Después de armar la fiesta con Elvis Crespo, deberá transformarse en A-ha, asumiendo una estética y un registro vocal completamente distintos.

El Urri también se enfrenta a un giro inesperado. Tras poner a todos a saltar como El Símbolo, tendrá que encarnar la actitud irreverente de Tokischa. Cabe recordar que su reto original era Romeo Santos, pero tras el "robo" de Anarkelys y un nuevo giro del pulsador, la artista dominicana se convirtió en su nuevo desafío.

Rikiplops se mantendrá en el género regional, pero deberá borrar cualquier rastro de Paquita la del Barrio para asumir el estilo y la voz de Carín León. Finalmente, Vicente Chávez cambiará el flow de Residente por la inconfundible potencia interpretativa del legendario Tom Jones.

Aquí nadie puede vivir de triunfos pasados

Las dos primeras galas dejaron una lección clarita: la tabla de posiciones puede dar un giro de 180 grados en cualquier momento.

Anarkelys brilló en el estreno como La India, y Yamilka se impuso en la segunda noche como Yainubis tras sobrevivir a un inédito empate a 51 puntos con Rikiplops. Fueron Sandra Sandoval, Dímelo Flow, Emilio Regueira y La Ministra quienes tuvieron la última palabra para desempatar la cima.

Con este escenario, la noche de hoy representa una nueva oportunidad. Quienes rozaron la victoria buscarán revancha, y quienes tropezaron tendrán el escenario perfecto para iniciar su remontada.

Las sorpresas que nadie ve venir

El segundo show nos enseñó que, estando en vivo, todo puede pasar. Desde una pausa que se transformó en la primera "hora loca" de la temporada, hasta La Ministra modelando al estilo Beyoncé o los mensajes ocultos en la espalda de Vicente.

Por eso, esta noche no solo hay que estar atentos a las presentaciones. Un gesto, un comentario en la mesa de los jueces o una reacción espontánea puede convertirse en el momento del que todo Panamá hablará mañana.

El público tiene el poder

El panel de jurados estará con la lupa puesta en cada detalle de la caracterización, pero la decisión final no es solo de ellos. Los famosos volverán a repartir sus estratégicos 5 puntos, y la audiencia desde casa tendrá la misión de respaldar a su favorito.

Mantente atento a las instrucciones en pantalla para saber en qué momento exacto se abren las votaciones.

La cita es hoy, a las 8:00 p. m., por TVN, TVN Pass y YouTube.

Activa tu barra, elige la transformación que más quieres ver y prepárate para disfrutar. El tercer show de Tu Cara Me Suena 2026 está a punto de demostrar que, cuando se enciende el clonador, nadie es quien parece.