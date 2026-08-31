¡La fiesta se salió del escenario! Tu Cara Me Suena 2026 regresa este miércoles con su tercer show

La primera hora loca puso a bailar al público, los jurados y los participantes; La Ministra sacó su caminata de Beyoncé, Vicente dejó un mensaje sorpresa y El Urri convirtió el ITSE en una pista de baile.

Ciudad de Panamá, Panamá/El clonador descansó unos días, pero la fiesta está a punto de comenzar nuevamente. Este miércoles llega el tercer show de Tu Cara Me Suena 2026, y mientras los ocho participantes se preparan para asumir nuevos retos, todavía quedan momentos de la gala anterior que siguen dando de qué hablar.

El segundo show de Tu Cara Me Suena 2026 tuvo transformaciones, coreografías exigentes y una competencia que terminó con el primer empate de la temporada. Sin embargo, la diversión no se limitó a las presentaciones.

Entre una actuación y otra surgieron ocurrencias, sorpresas y momentos espontáneos que demostraron que en este programa cualquier cosa puede pasar, incluso cuando aparentemente las cámaras están esperando el siguiente número.

¡La primera hora loca puso a bailar hasta al jurado!

La música no se detuvo durante una de las pausas entre presentaciones y lo que parecía ser un breve descanso terminó convirtiéndose en la primera hora loca de la temporada.

El público abandonó sus asientos, los participantes soltaron los nervios y los jurados dejaron por un momento las puntuaciones para sumarse a la fiesta. En cuestión de segundos, el ITSE se transformó en una enorme pista de baile en la que nadie quiso quedarse mirando desde lejos.

Durante este inesperado momento hubo pasos improvisados, risas y mucha energía. La competencia quedó temporalmente a un lado y todos se dejaron llevar por la música, dejando una de las escenas más divertidas del segundo show.

La primera hora loca también confirmó algo: en Tu Cara Me Suena 2026 el espectáculo no termina cuando se apagan las luces de una presentación. Las ocurrencias continúan en cada rincón del estudio y pueden convertir cualquier pausa en uno de los momentos más comentados de la noche.

La Ministra también sacó su caminata de Beyoncé

Anarkelys Arias tuvo que dominar la seguridad, la actitud y los movimientos de Beyoncé para defender “Crazy in Love”, pero no fue la única que quiso demostrar que podía caminar como Queen B.

La Ministra dejó por unos instantes su lugar en la mesa del jurado y se animó a realizar junto a Anarkelys una caminata al mejor estilo de la estrella estadounidense. El momento desató risas y mostró una vez más esa complicidad que comienza a crecer entre los participantes y quienes tienen la responsabilidad de evaluarlos.

¿La caminata estuvo a la altura de Beyoncé? Eso lo podrá decidir el público, pero nadie puede negar que La Ministra se comprometió con el momento y salió dispuesta a robarse la atención.

Vicente escondía un mensaje en su espalda

Vicente Chávez también encontró la manera de dejar su sello personal durante su transformación en Residente. “El Pay de Limón” interpretó “Atrévete”, disparó sus rimas y se entregó por completo a una puesta en escena que terminó con una sorpresa.

Cuando Vicente se dio la vuelta, dejó al descubierto un mensaje escrito en su espalda: “El papá de los megas”.

El detalle funcionó como un guiño al programa y provocó una nueva reacción entre quienes se encontraban en el estudio. Fue uno de esos instantes rápidos que podían pasar desapercibidos, pero que terminaron aportándole todavía más picante a su presentación.

El Urri convirtió su reto en una fiesta colectiva

El baile había sido señalado como uno de los mayores desafíos para El Urri, pero su transformación en El Símbolo terminó poniendo en movimiento a todo el público.

Al ritmo de “1, 2, 3”, el participante llevó al escenario los conocidos pasos de la canción y consiguió que los asistentes siguieran sus instrucciones. Para arriba, para abajo y manito con manito, el ITSE entero terminó formando parte del número.

El Urri no solamente completó una coreografía demandante: convirtió su presentación en una fiesta compartida y abrió el camino para que la energía continuara durante el resto de la noche.

Este miércoles puede ocurrir cualquier cosa

Después de dos shows, la competencia ya ha dejado dos ganadoras diferentes, un empate que tuvo que resolver el jurado y momentos inesperados que se han robado tanta atención como las propias transformaciones.

Ahora Anarkelys Arias, Vicente Chávez, Rikiplops, Maisa Pérez Condacín, El Urri, Ale Merod, Israel “Ñero” Berastegui y Yamilka Pitre deberán empezar nuevamente desde cero. Una buena actuación puede cambiar la tabla, mientras que un gesto, una ocurrencia o una pausa entre presentaciones puede convertirse en el momento más comentado de la gala.

¿Qué sorpresa dejará el tercer show? ¿Habrá una nueva hora loca? ¿Algún jurado volverá a abandonar su silla para unirse a los participantes?

La cita es este miércoles 2 de septiembre, a las 8:00 p. m., por TVN y TVN Pass. Prepárate para una nueva noche de música, transformaciones y diversión totalmente en vivo. Tu Cara Me Suena 2026 viene con un tercer show en el que nadie sabe qué puede ocurrir cuando se enciendan las luces.