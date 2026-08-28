¡Primer empate! El jurado decidió entre Yamilka y Rikiplops en el segundo show de Tu Cara Me Suena 2026

Las puntuaciones del jurado, los votos de los participantes y el respaldo del público dejaron a ambos con 51 puntos. Una decisión final le entregó la victoria a Yamilka y así quedó la tabla rumbo al próximo show.

Ciudad de Panamá, Panamá/No se trataba de un error en la pantalla ni de un cálculo erróneo. Después de reunir las tres votaciones del segundo show de Tu Cara Me Suena 2026, Yamilka Pitre y Rikiplops terminaron exactamente con el mismo resultado: 51 puntos cada uno.

Era el primer empate de la temporada y solo un famoso podía ser anunciado como ganador. La decisión regresó entonces a las manos de Sandra Sandoval, Dímelo Flow, Emilio Regueira y La Ministra, quienes tuvieron que elegir nuevamente entre las dos transformaciones mejor posicionadas de la noche.

De un lado estaba Yamilka, quien se mantuvo completamente dentro del personaje de Yainubis. Del otro, Rikiplops, convertido en una Paquita la del Barrio capaz de repartir despecho y conquistar por segunda semana consecutiva el respaldo del público.

La nueva decisión favoreció a Yamilka y le permitió cerrar la noche con 56 puntos, cinco por encima de Rikiplops. Así, “La Dueña del Swing” se convirtió en la ganadora del segundo show de Tu Cara Me Suena 2026.

Dos transformaciones completamente diferentes

Yamilka asumió el reto de convertirse en Yainubis para interpretar “A, E, I, O, U” acompañada por Chiqui Dubs. La voz, los pasos, la actitud y hasta sus reacciones fuera de la presentación convencieron a la mesa.

La participante consiguió 46 de los 48 puntos posibles durante la evaluación inicial del jurado. La Ministra, Dímelo Flow y Sandra Sandoval le entregaron 12, mientras que Emilio Regueira la calificó con 10.

Rikiplops, por su parte, cambió por completo su imagen para transformarse en Paquita la del Barrio. Bajo el nombre de “Paqui Plops”, interpretó “Rata de dos patas” sin abandonar los gestos, la fuerza ni el carácter de la recordada artista mexicana.

Su presentación acumuló 41 puntos del jurado, pero todavía faltaban dos elementos capaces de cambiarlo todo: las decisiones de los propios concursantes y el voto del público.

Las votaciones borraron la diferencia

Los ocho participantes tuvieron que entregar cinco puntos a la transformación de uno de sus compañeros. A esa decisión se sumó el respaldo de la audiencia, que volvió a elegir a Rikiplops como su favorito de la noche.

Cuando todas las cifras se incorporaron a la tabla, la ventaja inicial de Yamilka desapareció: ambos quedaron con 51 puntos.

El escenario pasó de la celebración a la incertidumbre. Yamilka había recibido la mayor puntuación de la mesa durante la primera evaluación, mientras que Rikiplops llegaba fortalecido por los votos adicionales y el apoyo del público.

La combinación provocó algo que todavía no había ocurrido en esta edición: dos participantes terminaron igualados en la posición que definiría al ganador.

El jurado tuvo la última palabra

Ante el empate, los cuatro jurados tuvieron que evaluar nuevamente el trabajo de Yamilka y Rikiplops. Esta vez no debían repartir números entre los ocho famosos, sino escoger cuál de las dos transformaciones merecía llevarse la victoria.

La decisión final se inclinó hacia Yamilka. El resultado del desempate se reflejó en la tabla oficial, que la colocó en el primer lugar con 56 puntos, mientras Rikiplops terminó segundo con 51.

De esta manera, Anarkelys Arias y Yamilka Pitre se convirtieron en las primeras ganadoras de la temporada: Anarkelys conquistó el estreno con su transformación en La India y Yamilka respondió una semana después convertida en Yainubis.

Así quedó la tabla del segundo show

La clasificación oficial de la noche quedó organizada de la siguiente manera:

Yamilka Pitre: 56 puntos Rikiplops: 51 puntos Ale Merod: 38 puntos Maisa Pérez Condacín: 38 puntos Vicente Chávez: 29 puntos Israel “Ñero” Berastegui: 28 puntos Anarkelys Arias: 28 puntos El Urri: 26 puntos

El empate de la cima no fue el único. Ale Merod y Maisa cerraron con 38 puntos cada una, mientras que Ñero y Anarkelys compartieron una puntuación de 28. La gráfica oficial ubicó a Ale por encima de Maisa y a Ñero antes que Anarkelys.

Al comparar las dos galas por separado, también queda clara la rapidez con la que puede cambiar el panorama. Anarkelys pasó de ganar el primer show con 50 puntos a compartir 28 en la segunda noche. Ale Merod, quien había cerrado el estreno con 23, saltó hasta los 38 y alcanzó el tercer lugar de la nueva tabla.

Yamilka también protagonizó uno de los mayores movimientos: pasó de ocupar la tercera posición con 41 puntos a quedarse con la victoria y 56 unidades.

Aquí nadie puede confiarse

Dos shows han sido suficientes para demostrar que una sola transformación puede darle la vuelta completa a las posiciones. El jurado tiene una parte importante del resultado, pero los votos entre participantes y el respaldo del público pueden reducir diferencias, provocar saltos inesperados y hasta producir un empate.

El próximo show representará un nuevo comienzo para los ocho famosos. Cada uno deberá abandonar nuevamente su identidad, enfrentarse a un personaje diferente y convencer a una mesa que ya demostró que tendrá que tomar decisiones difíciles.

La cita será el próximo miércoles, a las 8:00 p. m., por TVN y TVN Pass. ¿Volverá a cambiar por completo la tabla o alguno de los participantes comenzará a despegarse?

Después de este primer empate, una cosa quedó clarita: aquí ningún punto se puede dar por seguro.