“¡A ella sí le doy un beso!”: Yamilka ganó el segundo show de Tu Cara Me Suena 2026 como Yainubis

La participante conquistó la noche con una transformación tan convincente que muchos aseguraron que “estaba igualita”. Chiqui Dubs terminó de ponerle picante al momento con una inesperada declaración.

La canción terminó, pero Yainubis nunca abandonó el escenario. Yamilka Pitre consiguió algo que va mucho más allá de aprenderse una letra o replicar una coreografía: se mantuvo completamente dentro del personaje, durante todo el segundo show de Tu Cara Me Suena 2026.

Sus gestos, expresiones, movimientos y hasta la manera de reaccionar permanecieron intactos mientras escuchaba al jurado, esperaba las votaciones y conocía el resultado final. Por momentos, parecía que Yamilka había desaparecido por completo para dejar en su lugar a la mismísima Yainubis.

“¡Lo hizo idéntico!” y “¡Estaba igualita!” fueron algunas de las reacciones que provocó su caracterización. Esa atención a los detalles terminó convirtiéndose en una de las grandes claves de una noche que cerró con Yamilka como ganadora.

De las vocales a la cima del segundo show

Yamilka llegó al escenario con el reto de defender “A, E, I, O, U”, una canción llena de swing, movimientos particulares y una personalidad que debía sentirse desde el primer segundo.

Acompañada por Chiqui Dubs, la participante activó la vibración “yainubística” y llevó el sabor de Colón hasta la tarima. Sin embargo, su trabajo no se limitó al parecido físico: estudió la forma de caminar, las miradas, los ademanes y esa actitud tan reconocible de la artista.

La imitación convenció también a la mesa del jurado. La Ministra, Dímelo Flow y Sandra Sandoval le entregaron 12 puntos, mientras que Emilio Regueira le otorgó 10. De esta manera, Yamilka consiguió 46 de los 48 puntos posibles en esa etapa de la competencia.

Pero todavía faltaban las decisiones de sus compañeros y el respaldo del público. Rikiplops, quien se transformó en Paquita la del Barrio, se convirtió en el favorito de la audiencia y llevó la definición hasta un cierre cargado de tensión.

Tras sumar las diferentes votaciones, Yamilka y Rikiplops quedaron empatados. Finalmente, la transformación en Yainubis le dio a la colonense la victoria del segundo show de Tu Cara Me Suena 2026.

Yainubis se quedó durante todo el programa

Uno de los detalles más comentados ocurrió después de la presentación. Aunque ya no estaba interpretando la canción, Yamilka continuó respondiendo y reaccionando con los gestos de Yainubis.

Ese compromiso permitió que la transformación se sintiera completa. No era solamente un vestuario acompañado por maquillaje y baile: la participante construyó un personaje y decidió sostenerlo durante toda la transmisión.

La estrategia también hizo que cada aparición frente a las cámaras se convirtiera en una extensión de su presentación. Mientras avanzaban las votaciones y aumentaba la tensión, Yainubis seguía allí.

Al anunciarse el resultado, Yamilka finalmente pudo celebrar una victoria que confirmó lo que muchos ya comentaban: por una noche, el parecido fue capaz de confundir a cualquiera.

Chiqui Dubs respondió al famoso “bésala”

La presentación todavía guardaba otro momento capaz de robarse todas las miradas.

Quienes recuerdan el video de “A, E, I, O, U” saben que, en medio de la canción, se escuchan varias voces animando a Chiqui Dubs con un insistente “¡bésala!”. La transformación de Yamilka trajo nuevamente a la conversación aquella recordada escena.

Después de verla completamente convertida en Yainubis, Chiqui Dubs soltó una frase que dejó la puerta abierta: “A ella sí le doy un beso”.

¿La declaración quedó solamente en palabras o finalmente se cumplió el famoso “bésala”? Dale play al video, mira la reacción completa de Chiqui Dubs y descubre cómo terminó este encuentro.

La presentación podrá haber durado apenas unos minutos, pero Yamilka demostró que una verdadera transformación continúa incluso después de que se apaga la música. Con su voz, sus movimientos y un personaje que sostuvo hasta el último momento, la colonense se convirtió en la gran ganadora de la noche.

Revive aquí la transformación completa de Yamilka como Yainubis.